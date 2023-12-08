СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ Бензин в Эстонии значительно дороже по сравнению с соседними странами

В Таллинне все цены на топливо за неделю снизились на 2 цента. В Вильнюсе цены на бензин упали на 2,5 цента, а на дизельное топливо - на 1 цент.

В пятницу в столице Эстонии цена бензина 95 miles составила 1,659 евро, что на 4,5 цента больше, чем в Риге, и на 16 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость бензина 98 miles в Таллинне составила 1,709 евро, что также на 4,5 цента больше, чем в Риге, и на 11,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,559 евро, что на 5,5 центов меньше, чем в Риге, но на 2 цента больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо на разных заправках могут отличаться.