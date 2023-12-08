На дороге Таллинн-Тарту появился новый ресторан

Владелец ресторана Антс Рейнумяги вместе со своей женой Ритой Лаур-Рейнумяги купил это старое здание хутора у дороги семь лет назад с мыслью, что когда-нибудь там можно будет открыть ресторан. Когда в феврале 2022 года Россия развязала большую войну на Украине, стало ясно, что идею необходимо реализовать. Пришло время осуществить мою мечту и предложить работу и украинцам.