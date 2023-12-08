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НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ Полиция разыскивает 81-летнюю Елену

rus.postimees.ee
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Елена.
Елена. Фото: PPA

81-летняя Елена ушла сегодня утром около 7 часов из своего дома на Ласнамяэ и до сих пор не вернулась.

По словам родственников, она плохо ориентируется и у нее есть проблемы с памятью. Ранее Елена уже уходила гулять одна и тогда ее находили в магазине. Возможно, и сейчас она где-то прячется от холода в магазине.

Рост Елены - около 160 см, она среднего телосложения. На ней серая юбка и черная блузка, на ногах черные сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Елену или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.

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