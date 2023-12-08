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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Оказывается, что над головами пешеходов таится более коварная опасность, чем сосульки

Вейки Ояперв
, журналист Tartu Postimees
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Многие пешеходы в Тарту заметили опасно большие сосульки, свисающие с крыш, их можно встретить практически на каждом шагу. В конце этого года отдел надзора Тартуской городской управы уже выдал владельцам недвижимости более 30 предписаний о необходимости очистить крыши от опасных сосулек. Однако даже крыши без сосулек могут представлять большую опасность для пешеходов.

За сосульками следят сотрудники отдела надзора Тартуской горуправы, которые ежедневно занимаются вопросами парковки и выдачей штрафов. Жители Тарту также сообщают им о зданиях, на которых висят опасно большие сосульки.

«Как только мы получаем такое сообщение, мы сразу связываемся с владельцем здания, чтобы он удалил сосульки. Это обязанность владельца здания», - сказала специалист отдела надзора Тартуской городской управы Юлле Неэме.

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