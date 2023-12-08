ГАЛЕРЕЯ ⟩ Оказывается, что над головами пешеходов таится более коварная опасность, чем сосульки

Многие пешеходы в Тарту заметили опасно большие сосульки, свисающие с крыш, их можно встретить практически на каждом шагу. В конце этого года отдел надзора Тартуской городской управы уже выдал владельцам недвижимости более 30 предписаний о необходимости очистить крыши от опасных сосулек. Однако даже крыши без сосулек могут представлять большую опасность для пешеходов.