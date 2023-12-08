Лаури Ляэнеметс уверен, что разбитие стекол автомобиля не было случайным

Ляэнеметс рассказал, что автомобиль с разбитыми стеклами обнаружила его гражданская жена. Также рядом стоял сосед, который охранял автомобиль.

По данному инциденту полиция начала расследование. «Автомобиль увезли, с него снимут отпечатки пальцев и посмотрят, был ли кто-то рядом или что-то видел - так, как полиция всегда делает свою работу. Работа полиции не отличается, будь то инцидент с министром внутренних дел или обычным человеком, когда происходит вандализм», - сказал Ляэнеметс.

Политик предположил, что произошедшее не было случайностью. Хотя у дома было много машин, окна были разбиты именно в машине Ляэнеметса. «На одной машине две стороны, всего четыре стекла. Почему это было сделано? Сказать сегодня не могу, - заявил он. - Если у кого-то было такое намерение, то возможно, это было сообщение, возможно, люди просто злы. К таким вещам нужно относиться серьезно».

По словам Ляэнеметса, важно знать, почему и кто стоит за этим: «Если будет установлен виновник и мотив, это даст основание для последующих шагов и предположений».

Ночью были разбиты стекла личного автомобиля министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса. Фото: Erik Prozes

Политик признает, что в первую очередь он беспокоится о своей семье. «Что касается себя, я чувствую, что справлюсь. Вокруг меня хорошие и умелые люди», - добавил он.

Тем не менее, оказывается, что политик не единственный, чья машина подверглась насилию. Окна автомобиля главного редактора Rus.Delfi также были разбиты. «Органы правопорядка также расследуют этот инцидент. Связаны ли они друг с другом или нет, сейчас сказать нельзя», - сказал Ляэнеметс.