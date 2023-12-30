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КАК, КОГО И КОГДА? ⟩ Все, что нужно знать о голосовании на выборах в Европарламент 2024 года

Люди ждут оглашения результатов предыдущих выборов у здания парламента в Брюсселе, 26 мая 2019 года. Фото: JULIEN WARNAND / EPA / Scanpix
, редактор
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Новый состав Европарламента, который будет представлять более 448 миллионов европейцев следующие пять лет, изберут уже в июне 2024 года. Но как проходят выборы и что происходит после?

Когда пройдут выборы в Европарламент?

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. В большинстве стран выборы проводятся только в один день, но день выборов варьируется от страны к стране, как и избирательный процесс.

В Эстонии выборы в Европарламент пройдут 9 июня

Кто может голосовать на выборах в Европарламент?

Каждый гражданин ЕС имеет один голос. Граждане ЕС, проживающие за пределами страны происхождения, могут голосовать в государстве-члене проживания. То есть в Эстонии могут голосовать проживающие здесь постоянно граждане ЕС, и наоборот - граждане Эстонии, проживающие в других странах ЕС, могут голосовать там.

Граждане в возрасте 18 лет и старше имеют право голосовать в большинстве стран ЕС, но некоторые страны снизили возрастной ценз, чтобы стимулировать более активное участие молодых людей.

С 16 лет

на выборах в Европарламент можно голосовать в Австрии, Бельгии, Германии и на Мальте. В Бельгии 16- и 17-летние должны подавать заявку на голосование отдельно, поскольку после регистрации в качестве избирателя голосование становится обязательным.

С 17 лет

можно голосовать на выборах в Европарламент в Греции.

Ребенок у избирательного участка в Бэлене во время предыдущих выборов в Европейский парламент 26 мая 2019 года.
Ребенок у избирательного участка в Бэлене во время предыдущих выборов в Европейский парламент 26 мая 2019 года. Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix

Кто может стать кандидатом в депутаты Европарламента?

В выборах участвуют партии стран-членов ЕС или отдельные лица.

Любой гражданин ЕС, достигший избирательного возраста, может выдвинуть свою кандидатуру на европейских выборах. Граждане ЕС, проживающие за пределами страны происхождения, могут выдвигаться в качестве кандидатов в государстве-члене ЕС по месту жительства. Однако ни один человек не может быть выдвинут в качестве кандидата в более чем одном государстве-члене ЕС одновременно.

В большинстве стран ЕС кандидатами могут быть граждане в возрасте 18 лет и старше, но в некоторых странах применяется более высокий минимальный возраст.

Не моложе 21 года

должен быть кандидат на выборах в Европарламент в Бельгии, Болгарии, Эстонии, Ирландии, Кипре, Латвии, Литве, Польше, Словакии и Чехии.

Не моложе 23 лет

должен быть кандидат на выборах в Европарламент в Румынии.

Не моложе 25 лет

должен быть кандидат на выборах в Европарламент в Италии и Греции.

Как распределяются места в Европарламенте?

Количество евродепутатов определяется до выборов и не может превышать 751. Сейчас в Европарламенте 705 евродепутатов, но после выборов 2024 года количество мест в Европарламенте увеличится на 15 и составит 720 евродепутатов.

Распределение мест по странам основано на принципе дегрессивной пропорциональности, который означает, что меньшие государства-члены получают больше представителей на душу населения, чем большие государства-члены. Самые маленькие государства-члены получают шесть мест в парламенте, а самые большие - 96.

Как определяются представители каждой страны в Европарламенте?

Выборы в Европейский парламент проводятся на основе пропорционального представительства с использованием системы выборов по спискам. В разных странах применяется закрытый список, открытый или преференциальный список, или метод единого передаваемого голоса.

Почему важно участвовать в выборах в Европарламент?

На выборах в Европарламент все граждане избирательного возраста имеют возможность совместно принять решение о будущем ЕС и внести свой вклад в то, какое законодательство будет принято следующим парламентом.

Законодательство, принятое в Европарламенте, касается тем, которые ежедневно затрагивают значительную часть населения союза: окружающая среда, безопасность, миграция, социальная политика, права потребителей, экономика, верховенство закона и многое другое.

То, кого граждане ЕС отправят представлять себя в Европарламент, также влияет на выборы будущей Европейской комиссии.

Что происходит после выборов в Европарламент?

После того как результаты становятся известны, новые члены парламента собираются во фракции, объединяющие депутатов, избранных от разных стран-членов, но со схожими политическими взглядами. В течение срока полномочий состава парламента можно формировать дополнительные фракции.

На первом после выборов пленарном заседании евродепутаты выбирают своего президента. Затем парламент избирает председателя Еврокомиссии, опрашивает по очереди ее членов и утверждает полный состав комиссии.

Вступительное заседание действующего состава Европарламента 2 июля 2019 года в Страсбурге.
Вступительное заседание действующего состава Европарламента 2 июля 2019 года в Страсбурге. Фото: Fred Marvaux / Euroopa Parlament
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