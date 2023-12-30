КАК, КОГО И КОГДА? ⟩ Все, что нужно знать о голосовании на выборах в Европарламент 2024 года

Новый состав Европарламента, который будет представлять более 448 миллионов европейцев следующие пять лет, изберут уже в июне 2024 года. Но как проходят выборы и что происходит после?

Когда пройдут выборы в Европарламент?

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. В большинстве стран выборы проводятся только в один день, но день выборов варьируется от страны к стране, как и избирательный процесс.

Кто может голосовать на выборах в Европарламент?

Каждый гражданин ЕС имеет один голос. Граждане ЕС, проживающие за пределами страны происхождения, могут голосовать в государстве-члене проживания. То есть в Эстонии могут голосовать проживающие здесь постоянно граждане ЕС, и наоборот - граждане Эстонии, проживающие в других странах ЕС, могут голосовать там.

Граждане в возрасте 18 лет и старше имеют право голосовать в большинстве стран ЕС, но некоторые страны снизили возрастной ценз, чтобы стимулировать более активное участие молодых людей.

С 16 лет

на выборах в Европарламент можно голосовать в Австрии, Бельгии, Германии и на Мальте. В Бельгии 16- и 17-летние должны подавать заявку на голосование отдельно, поскольку после регистрации в качестве избирателя голосование становится обязательным.

С 17 лет

можно голосовать на выборах в Европарламент в Греции.