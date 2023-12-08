Рихо Террас, председатель совета директоров компании Milrem, гордости и славы эстонской оборонной промышленности, и руководитель по информационной безопасности Прийт Ребане покидают свои посты. Оба указывают на неприятное развитие событий, связанное с недавним дружеским общением Объединенных Арабских Эмиратов и президента России Владимира Путина, однако по словам руководителя Milrem Кульдара Вяэрси, причины ухода каждого разные.
Для подписчиков
Рихо Террас уходит из компании, производящей боевых роботов. Его раздражает дружба страны-владельца с Путиным
Весной этого года конгломерат Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group PJSC приобрел контрольный пакет акций в Milrem Robotics, разработчике робототехники и автономных систем. Фирма из Эмиратов приобрела немного более 50 процентов компании, оставшаяся треть принадлежит немецкой оборонной промышленности Krauss-Maffei Wegmann, а четверть - эстонским инвесторам и сотрудникам компании.