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Рихо Террас уходит из компании, производящей боевых роботов. Его раздражает дружба страны-владельца с Путиным

Мейнхард Пулк
, журналист
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Рихо Террас и Кульдар Вяэрси.
Рихо Террас и Кульдар Вяэрси. Фото: Sander Ilvest, Madis Veltman (kollaaž)

Рихо Террас, председатель совета директоров компании Milrem, гордости и славы эстонской оборонной промышленности, и руководитель по информационной безопасности Прийт Ребане покидают свои посты. Оба указывают на неприятное развитие событий, связанное с недавним дружеским общением Объединенных Арабских Эмиратов и президента России Владимира Путина, однако по словам руководителя Milrem Кульдара Вяэрси, причины ухода каждого разные.

Весной этого года конгломерат Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group PJSC приобрел контрольный пакет акций в Milrem Robotics, разработчике робототехники и автономных систем. Фирма из Эмиратов приобрела немного более 50 процентов компании, оставшаяся треть принадлежит немецкой оборонной промышленности Krauss-Maffei Wegmann, а четверть - эстонским инвесторам и сотрудникам компании.

После сделки руководство Milrem продолжили возглавлять эстонцы, Кульдар Вяэрси остался исполнительным директором, а Рихо Террас - председателем совета директоров.

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