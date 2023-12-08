Рихо Террас уходит из компании, производящей боевых роботов. Его раздражает дружба страны-владельца с Путиным

Рихо Террас, председатель совета директоров компании Milrem, гордости и славы эстонской оборонной промышленности, и руководитель по информационной безопасности Прийт Ребане покидают свои посты. Оба указывают на неприятное развитие событий, связанное с недавним дружеским общением Объединенных Арабских Эмиратов и президента России Владимира Путина, однако по словам руководителя Milrem Кульдара Вяэрси, причины ухода каждого разные.