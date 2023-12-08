Рийгикогу принял государственный бюджет на 2024 год

На окончательном голосовании за принятие государственного бюджета проголосовали 58 депутатов Рийгикогу, против - 31.

Согласно инициированному правительством и привязанному перед вторым чтением к вотуму доверия Закону о государственном бюджете на 2024 год (306 SE), по сравнению с текущим годом доходы вырастут на 7,7 %, расходы - на 4,9 %. На инвестиции и инвестиционные пособия в следующем году будет в общей сложности направлено 1,9 миллиарда евро, из которых 1,1 миллиарда поступит из пособий ЕС, а 0,82 миллиарда евро - из государственного бюджета. Структурный дефицит государственного бюджета сохранится на уровне 1,2 %, номинальный дефицит - на уровне 2,9 % ВВП.

В качестве приоритетов бюджета на следующий год установлены финансирование военной и комплексной государственной обороны Эстонии; поддержка роста экономики, зеленые реформы и устойчивость государственных финансов; образование; повышение кибербезопасности и поддержка Украины.

В следующем году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит трехпроцентный предел и поднимется до 3,2 % ВВП. Государство вложит в государственную оборону более 1,3 миллиарда евро. Также в силе остается соглашение о финансировании науки в объеме 1 % ВВП. Для перехода на эстоноязычное образование будет выделено 71,9 миллиона евро, на повышение зарплат учителям – порядка 24 миллионов евро. На поддержание базовой государственной ИТ-инфраструктуры и обеспечение кибербезопасности будет дополнительно выделено 23 миллиона евро.

Инициированный правительством законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 18 октября. К сроку к нему было представлено 745 поправок. 23 ноября перед вторым чтением правительство решило привязать принятие законопроекта к вотуму доверия, таким образом взяв на себя обязанности ведущей комиссии. Голосование по поправкам, представленным к проекту закона, привязанному к вотуму доверия, не проводится.

Объявленное на сегодня дополнительное заседание Рийгикогу продолжится в соответствии с повесткой рассмотрением законопроектов в первом и втором чтении.