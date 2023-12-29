БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА ⟩ Как работают институты, управляющие механизмом ЕС?

Большая машина Евросоюза управляется семью центральными институтами: четыре из них - Европарламент, Европейский совет, Совет Евросоюза и Еврокомиссия - определяют политическое направление деятельности союза и разрабатывают его законы, а остальные - суд, Европейский центральный банк и Европейская счетная палата - обеспечивают их работу.
Полномочия, ответственность и порядок работы учреждений изложены в договорах ЕС: Договоре о функционировании Европейского союза 1957 года и Договоре о Европейском союзе 1992 года. В последний раз роль институтов менялась и уточнялась в 2007 году в соответствии с Лиссабонским договором.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Где находится: Страсбург (Франция), Брюссель (Бельгия), Люксембург (Люксембург)
Основана: в 1952 году как Объединенная ассамблея Европейского сообщества угля и стали, с 1962 года под нынешним названием; первые прямые выборы состоялись в 1979 году
Лидер: президент Роберта Метсола
Члены: в настоящее время 705 депутатов избраны из 27 стран-членов ЕС
Основная задача: работа с законодательством ЕС и выполнение контрольных и бюджетных функций.
Чем занимается Европарламент?
Законодательная деятельность
Европарламент не имеет права самостоятельно инициировать законопроекты, то есть сначала Европейская комиссия должна составить законопроект, а затем парламент может внести в него поправки или отклонить. Однако парламент может попросить комиссию представить законодательные предложения.
Законодательство ЕС в основном принимается в соответствии с обычной законодательной процедурой, согласно которой законопроект комиссии становится регуляцией лишь в том случае, если парламент и Совет ЕС примут согласованный текст максимум в трех чтениях.
Бюджетная деятельность
Вместе с Советом Евросоюза Европарламент имеет право совместного принятия решений по всему годовому бюджету ЕС. Последнее слово остается за парламентом.
Надзор
Европарламент отвечает за надзор за всеми другими институтами ЕС: парламент может вызывать их представителей для ответа на вопросы и, в случае нарушения законов и договоров ЕС, привлекать их к суду.