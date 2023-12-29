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БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА ⟩ Как работают институты, управляющие механизмом ЕС?

Флаги Евросоюза развеваются перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: Virginia Mayo / AP / Scanpix
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Большая машина Евросоюза управляется семью центральными институтами: четыре из них - Европарламент, Европейский совет, Совет Евросоюза и Еврокомиссия - определяют политическое направление деятельности союза и разрабатывают его законы, а остальные - суд, Европейский центральный банк и Европейская счетная палата - обеспечивают их работу.

Полномочия, ответственность и порядок работы учреждений изложены в договорах ЕС: Договоре о функционировании Европейского союза 1957 года и Договоре о Европейском союзе 1992 года. В последний раз роль институтов менялась и уточнялась в 2007 году в соответствии с Лиссабонским договором.

Здание Европейского парламента в Страсбурге названо в честь французской журналистки, феминистки и депутата Европарламента Луизы Вайс.
Здание Европейского парламента в Страсбурге названо в честь французской журналистки, феминистки и депутата Европарламента Луизы Вайс. Фото: Mathieu Cugnot / Euroopa Parlament

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Где находится: Страсбург (Франция), Брюссель (Бельгия), Люксембург (Люксембург)

Основана: в 1952 году как Объединенная ассамблея Европейского сообщества угля и стали, с 1962 года под нынешним названием; первые прямые выборы состоялись в 1979 году

Лидер: президент Роберта Метсола

Члены: в настоящее время 705 депутатов избраны из 27 стран-членов ЕС

Основная задача: работа с законодательством ЕС и выполнение контрольных и бюджетных функций.

Чем занимается Европарламент?

Законодательная деятельность

Европарламент не имеет права самостоятельно инициировать законопроекты, то есть сначала Европейская комиссия должна составить законопроект, а затем парламент может внести в него поправки или отклонить. Однако парламент может попросить комиссию представить законодательные предложения.

Законодательство ЕС в основном принимается в соответствии с обычной законодательной процедурой, согласно которой законопроект комиссии становится регуляцией лишь в том случае, если парламент и Совет ЕС примут согласованный текст максимум в трех чтениях.

Бюджетная деятельность

Вместе с Советом Евросоюза Европарламент имеет право совместного принятия решений по всему годовому бюджету ЕС. Последнее слово остается за парламентом.

Надзор

Европарламент отвечает за надзор за всеми другими институтами ЕС: парламент может вызывать их представителей для ответа на вопросы и, в случае нарушения законов и договоров ЕС, привлекать их к суду.

Парламент избирает председателя Еврокомиссии и утверждает членов комиссии, но он также может выразить недоверие Еврокомиссии и обязать ее уйти в отставку.

Косвенное влияние

Европейский парламент может направлять общественные дебаты, например, с помощью необязательных резолюций или путем проведения слушаний в своих комиcсиях. Парламент также может влиять на внешнюю политику ЕС, имея право голоса по вопросам помощи в целях развития.

Как устроен Европарламент?

Президент

Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года - половину срока полномочий парламента - и имеет право на переизбрание. Президент представляет Европарламент в отношениях с остальным миром и другими институтами ЕС.

Президент председательствует на заседаниях и дебатах парламента и следит за соблюдением правил процедуры парламента. В начале каждого заседания Европейского совета президент Европарламента представляет позицию парламента по вопросам повестки дня.

Президент Европарламента Роберта Метсола.
Президент Европарламента Роберта Метсола. Фото: Frederic Marvaux / Euroopa Parlament

Нынешний президент Европарламента Роберта Метсола с Мальты была избрана в январе 2022 года. Она является членом Европарламента с 2013 года и входит во фракцию Европейской народной партии (ЕНП).

Фракции

705 членов Европарламента разделены на семь фракций. Перед каждым голосованием на пленарном заседании фракции рассматривают рапорты, подготовленные комиссиями, и предлагают поправки к ним.

Фракция принимает свою позицию после обсуждения. Членов фракции нельзя заставлять голосовать определенным образом.

Комиссии

В Европарламенте действуют 20 постоянных отраслевых комиссий, в состав которых входят от 25 до 88 евродепутатов. Представительство политических взглядов в комиссиях соответствует представительству на пленарных заседаниях.

В комиссиях составляют, вносят поправки и принимают законодательные предложения и рапорты по собственным инициативам. В них также рассматривают предложения Еврокомиссии и Совета ЕС и, при необходимости, готовят отчеты для пленарного заседания.

Делегации

Делегации евродепутатов поддерживают и развивают отношения с парламентами стран, регионов и организаций, не входящих в ЕС.

Каков порядок работы Европарламента?

Работа парламента разделена на недельные циклы:

  • 12 четырехдневных пленарных заседаний в год в Страсбурге и шесть двухдневных дополнительных заседаний в Брюсселе, причем в августе заседания не проводятся;
     
  • две недели в месяц отводятся для заседаний комиссий парламента и межпарламентских делегаций;
     
  • одна неделя в месяц отводится на заседания фракций;
     
  • кроме того, четыре недели в году евродепутаты посвящают работе в своих избирательных округах.

Организация пленарного заседания

Пленарные заседания проходят под председательством президента Европарламента, которого замещают 14 вице-президентов.

Вопросы, которые будут рассматриваться на пленарном заседании, определяются фракциями. Они также могут вносить поправки к отчетам, за или против которых будут голосовать на пленарном заседании. Только тексты, за которые проголосовали на пленарном заседании, а также письменные декларации, подписанные большинством евродепутатов, официально считаются документами Европарламента.

Голосование обычно проводится поднятием руки, и руководитель заседания фиксирует количество поданных голосов. В случае сомнений руководитель запрашивает электронное голосование. На пленарных заседаниях Европарламент обычно принимает решения абсолютным большинством поданных голосов.

Лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе.
Лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе. Фото: Dario Pignatelli / Euroopa Ülemkogu

Европейский совет

Где находится: Брюссель (Бельгия)

Основан: 1974 (неформальный дискуссионный форум), 1992 (официальный статус), 2009 (официальный институт ЕС)

Руководитель: президент Шарль Мишель

Члены: главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС, председатель Европейского совета, председатель Европейской комиссии

Основная задача: определение политических целей и приоритетов ЕС

Чем занимается Европейский совет?

Европейский совет должен давать ЕС необходимый импульс для движения вперед и определять общие политические цели и приоритеты союза. Он также отвечает за руководство внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Он не участвует в обсуждении или принятии законодательства ЕС.

Будучи высшим уровнем политического сотрудничества между государствами-членами ЕС, Совет занимается в основном вопросами такой сложности и деликатности, что их невозможно решить в сотрудничестве между правительствами на уровне ниже премьер-министра или главы государства.

Он назначает большое количество высокопоставленных чиновников ЕС, включая собственного президента, Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и президента Европейского центрального банка. Он также представляет кандидатуру председателя Еврокомиссии на утверждение Европейского парламента и официально назначает весь состав Еврокомиссии.

По любому вопросу Европейский совет может попросить Еврокомиссию внести предложение по его решению или передать его в Совет ЕС для принятия дальнейших мер.

Несмотря на то, что Европейский совет не принимает законы, любая страна, не удовлетворенная решением, принятым в Совете ЕС, может обратиться в Европейский совет по поводу законодательства, вызвавшего спор. Совет также обладает компетенцией приостановить членские права некоторых стран и изменить систему голосования в соответствии с так называемым положением о гибкости.

Как устроен Европейский совет?

Большинство стран ЕС представлены в Европейском совете главой правительства, за исключением Франции, Румынии, Литвы и Кипра, которые представлены президентом. Кроме того, в Совет входят президент Совета и председатель Еврокомиссии.

Председатель совета

Председатель избирается Европейским советом на два с половиной года с возможностью однократного продления.

В обязанности председателя входит:

  • возглавлять и направлять работу Совета,
     
  • обеспечивать непрерывность работы Европейского совета в сотрудничестве президентом Еврокомиссии и Советом по общим вопросам;
     
  • поддерживать достижение сплоченности и консенсуса в рамках Европейского совета;
     
  • представлять отчет Европарламенту после каждого заседания Совета;
     

  • обеспечить представительство ЕС во внешних отношениях без ограничения полномочий Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции. Фото: Euroopa Ülemkogu

Сейчас председателем Европейского совета является бельгиец Шарль Мишель, который находится на своем втором сроке полномочий: впервые он был избран лидерами ЕС в 2019 году, а повторно - в марте 2022 года. До этого Мишель, либерал, был премьер-министром Бельгии.

Как организована работа Европейского совета?

Лидеры стран ЕС встречаются в Брюсселе не реже четырех раз в год, обычно в марте, июне, октябре и декабре. Встречами руководит председатель Европейского совета, который при необходимости может созвать внеочередное заседание Совета.

Члены Совета могут также встречаться неофициально, чтобы лидеры могли обмениваться мнениями по срочным вопросам без принятия официальных решений.

Решения обычно принимаются на основе консенсуса, тот есть ни один член Совета не может возражать против решения. В некоторых особых случаях, например, при принятии законодательства, Совет принимает решение путем голосования. Председатель Совета и президент Еврокомиссии не принимают участия в голосовании.

В период между заседаниями Европейский совет может принимать решения по срочным вопросам путем письменного голосования.

Совет также обычно принимает заключения, в которых излагается позиция ЕС по ключевым вопросам политики и даются указания другим институтам ЕС. Большинство выводов согласовывается постоянными представителями стран-членов в Брюсселе и министрами по делам Европы до начала заседания Совета, а главы государств и правительств обсуждают все нерешенные вопросы на заседании Совета.

Здание Europa в Брюсселе, где расположен и Совет ЕС, и Европейский совет.
Здание Europa в Брюсселе, где расположен и Совет ЕС, и Европейский совет. Фото: Samynandpartners / CC BY-SA 4.0 DEED / Wikimedia Commons

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Где находится: Брюссель (Бельгия)

Основан: в 1958 году как Совет Европейского экономического сообщества

Руководитель: каждая страна-член ЕС председательствует на ротационной основе в течение шести месяцев

Члены: министры правительств от каждой из 27 стран-членов ЕС, в соответствии с обсуждаемой в данный момент областью политики

Основная роль: предоставить правительствам стран-членов ЕС форум для принятия законодательства ЕС и координации политики ЕС

Чем занимается Совет ЕС?

Совет Евросоюза, наряду с Европарламентом, является одним из двух институтов ЕС, отвечающих за обсуждение, внесение поправок и принятие законов, предложенных Европейской комиссией.

Вместе с Европейским парламентом Совет принимает бюджет ЕС. Совет играет более значительную роль, чем парламент, в вопросах, требующих межправительственной координации, таких как внешняя политика ЕС и макроэкономические вопросы.

Совет Евросоюза заключает соглашения между ЕС и другими странами или международными организациями, такими как Всемирная торговая организация (ВТО) или Организация Объединенных Наций (ООН).

Как устроен Совет ЕС?

Совет ЕС не имеет постоянных членов. Совет собирается в десяти формациях в соответствии с обсуждаемой областью политики. Каждое государство-член направляет в каждый состав министра, ответственного за эту сферу.

Десять формаций Совета ЕС:

  • сельское хозяйство и рыболовство;
     
  • конкурентоспособность;
     
  • экономические и финансовые вопросы;
     
  • окружающая среда;
     
  • занятость, социальная политика, здравоохранение и потребительские вопросы;
     
  • образование, молодежь, культура и спорт;
     
  • внешние связи;
     
  • общие вопросы;
     
  • юстиция и внутренние дела;
     
  • транспорт, телекоммуникации и энергетика.

Между формированиями Совета нет иерархии, и любое из десяти образований Совета может принимать акты в пределах компетенции другого.

Общая согласованность действий обеспечивается Советом по общим вопросам при поддержке Комиссии постоянных представителей (COREPER). Постоянные представители государств-членов выступают в качестве посла своей страны в ЕС.

 

Страна-председатель Совета ЕС

Мероприятие, посвященное председательству Испании в Совете ЕС в Брюсселе в июле 2023 года.
Мероприятие, посвященное председательству Испании в Совете ЕС в Брюсселе в июле 2023 года. Фото: Francois Lenoir / Euroopa Liidu Nõukogu

Председательство в Совете осуществляется одним из государств-членов ЕС по очереди каждые шесть месяцев. В течение этих шести месяцев страна председательствует на заседаниях и собраниях Совета на всех уровнях.

Страны-председатели тесно сотрудничают друг с другом в группах по три человека. Тройка устанавливает долгосрочные цели и составляет общую повестку дня, определяя темы и ключевые вопросы, которые будут рассматриваться Советом в течение 18 месяцев. На основе этой программы каждая из трех стран составляет свою более подробную шестимесячную программу.

До и после европейских выборов 2024 года эта тройка будет состоять из Испании, Бельгии и Венгрии: Испания будет председательствовать с 1 июля по 31 декабря 2023 года, Бельгия - с 1 января по 30 июня 2024 года, а Венгрия - с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Выборы на пост председателя Совета не проводятся, каждая страна председательствует в нем каждые 13,5 года. В настоящее время сроки председательства расписаны до конца 2030 года. Эстония председательствовала во второй половине 2017 года.

Как работает Совет ЕС?

В заседаниях Совета принимают участие представители всех государств-членов на уровне министров. Они имеют право брать на себя обязательства и голосовать от имени правительства своего государства. На заседания Совета также приглашаются комиссары, отвечающие за соответствующие области. Европейский центральный банк приглашается на заседания, если он инициировал законодательную процедуру.

Заседания возглавляет министр страны, председательствующей в Совете, за исключением Совета иностранных дел, который обычно возглавляет Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Совет принимает свои решения простым или квалифицированным большинством голосов или единогласно.

  • В большинстве случаев для утверждения решения необходимо квалифицированное большинство, что означает, что за него должны высказаться 55 процентов стран, или 15 стран, которые вместе должны представлять не менее 65 процентов населения ЕС;
     
  • для того чтобы решение было заблокировано, против него должны выступить не менее четырех стран, представляющих не менее 35 процентов населения ЕС;
     
  • по таким чувствительным вопросам, как внешняя политика и налогообложение, требуется единогласное решение, то есть все страны должны быть «за»; воздержавшиеся не препятствуют принятию решения.
     
  • процедурные и административные вопросы требуют решения путем простого большинства.

Трехэтапное производство в Совете ЕС

При каждом чтении предложение проходит три уровня в Совете Евросоюза:

рабочая группа - председательствующая сторона с помощью Генерального секретариата определяет, какая из более чем 150 рабочих групп наиболее компетентна для рассмотрения предложения; затем рабочая группа анализирует предложение в течение выбранного ею периода времени и представляет результаты своих обсуждений в Комиссию постоянных представителей (COREPER);

COREPER - Комиссия постоянных представителей обсуждает те аспекты предложения, по которым рабочая группа не смогла достичь согласия, и в случае достижения консенсуса предложение передается на утверждение Совету;

состав Совета - несмотря на то, что две трети предложений принимаются Советом без обсуждения после обсуждения в COREPER, в остальных случаях несоответствия обсуждаются до принятия решения, как и вопросы, которые являются слишком политически чувствительными для рассмотрения на более низком уровне.

Здание Европейской комиссии в Брюсселе.
Здание Европейской комиссии в Брюсселе. Фото: Mauro Bottaro / Euroopa Komisjon

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

Где находится: Брюссель (Бельгия)

Основана: 1958 год

Глава: председатель Урсула фон дер Ляйен

Члены: в состав комиссии входят по одному комиссару от каждой страны ЕС

Основная роль: быть политически независимым представителем исполнительной власти ЕС и продвигать общие интересы ЕС, предлагая законодательство, обеспечивая его выполнение, реализуя политику и бюджет ЕС.

Чем занимается Еврокомиссия?

Право инициативы в законотворчестве

Европейская комиссия является единственным институтом ЕС, который имеет право вносить предложения по принятию законодательства в Европарламент и Совет ЕС.

Законодательство не может быть инициировано в области общей внешней политики и политики безопасности, но в других областях комиссия обычно предлагает принять определенный законодательный акт после того, как парламент или Советы сделали соответствующий запрос.

Обеспечение реализации политики и бюджета

После того как Совет и парламент примут закон, комиссия должна обеспечить его реализацию. Государства-члены или агентства ЕС являются инструментами комиссии для надлежащего соблюдения законодательства ЕС, и если последние не соблюдают соглашения и законы, комиссия может передать споры в Европейский суд.

Кроме того, Еврокомиссия совместно с Советом ЕС и Европарламентом определяет центральные направления расходования бюджета ЕС. Комиссия составляет годовой бюджет.

Представительство ЕС

Комиссия представляет все государства-члены ЕС в международных организациях, особенно в сфере торговой политики и гуманитарной помощи. Председатель Еврокомиссии обычно присутствует на встречах G7. Комиссия также ведет переговоры по международным соглашениям от имени ЕС.

Как устроена Еврокомиссия?

Европейская комиссия состоит из 27 членов или комиссаров – по одному представителю от каждого государства-члена ЕС.

Коллегия комиссаров состоит из председателя комиссии, восьми вице-председателей, трое из которых являются исполнительными вице-председателями, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также из 18 членов комиссии - каждый из них отвечает за определенную область политики.

Председатель комиссии назначается лидерами государств-членов. Для утверждения должности председателя его должно поддержать большинство членов Европарламента.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Dati Bendo / Euroopa Komisjon

Урсула фон дер Ляйен из Германии - председатель Еврокомиссии с 2019 года. Ранее политик из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) занимала посты министра обороны, министра труда и социальных дел, а также министра по делам семьи.

После выборов председателя и назначения Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности остальные 25 государств-членов по согласованию с председателем комиссии выдвигают своих кандидатов на пост комиссара. Председатель несет ответственность за распределение портфелей среди кандидатов в комиссары.

Каждый кандидат должен предстать перед Европарламентом, чтобы ответить на вопросы, касающиеся назначенной ему области работы. Если парламент считает, что какой-либо кандидат в комиссары не подходит для этой должности, председатель комиссии должен перераспределить портфели или попросить страну-члена представить нового кандидата. Наконец, Европарламент проголосует за утверждение полной Коллегии комиссаров.

Затем Совет Европы назначает членов комиссии квалифицированным большинством голосов.

Повседневную работу Еврокомиссии осуществляют генеральные директораты, ответственные за конкретные области политики.

Как работает Еврокомиссия?

Председатель комиссии задает политическое направление, на основе которого комиссары совместно определяют стратегические цели и составляют ежегодную программу работы. Например, рабочая программа на 2024 год, принятая в октябре 2023 года, посвящена упрощению правил для граждан и предприятий ЕС.

Решения принимаются на основе принципа коллегиальности: все члены комиссии равны в процессе принятия решений и несут одинаковую ответственность за них. Они не обладают индивидуальными полномочиями по принятию решений, за исключением случаев, когда они специально наделены такими полномочиями.

Вице-председатели действуют от имени председателя и координируют работу членов комиссии в своей зоне ответственности. В целях обеспечения эффективного и гибкого сотрудничества коллегии определены приоритеты Еврокомиссии.

Нынешняя комиссия определила шесть основных тем для своей работы: зеленая сделка ЕС; Европа, соответствующая цифровому веку; экономика, работающая на благо людей; укрепление позиций Европы в мире, продвижение европейского образа жизни и новый импульс для европейской демократии.

Члены комиссии помогают вице-председателям представлять предложения в коллегиум. Решения обычно принимаются на основе консенсуса, но может проводиться и голосование. В таких случаях решения принимаются простым большинством, при этом у каждого члена комиссии есть один голос.

Затем этим вопросом займется ответственный генеральный директорат, возглавляемый генеральным директором, который будет отчитываться перед соответствующим комиссаром. В большинстве случаев это означает, что директорат составляет некоторые проекты законодательных предложений.

Проекты законодательных предложений представляются комиссарам для принятия на еженедельном заседании, после чего они становятся официальными предложениями, которые направляются в Совет и Европарламент для следующего этапа законотворческого процесса ЕС.

 

Строительный комплекс Суда Европейского союза в Люксембурге.
Строительный комплекс Суда Европейского союза в Люксембурге. Фото: Euroopa Liidu Kohus

СУД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Где находится: Люксембург

Основан: 1952 год

Глава: президент Суда ЕС Кун Ленартс и президент Европейского суда общей юрисдикции Марк ван дер Вауде

Члены: в состав Суда входят по одному судье от каждого государства-члена ЕС и 11 генеральных юристов, а в состав Европейского суда общей юрисдикции - по два судьи от каждого государства-члена ЕС.

Чем занимается Суд Европейского союза?

Суд выносит решения по поступившим на его рассмотрение делам, наиболее распространенными из которых являются

  • толкование права (предварительные постановления): если суд страны ЕС сомневается в толковании или действительности того или иного закона ЕС, он может обратиться за советом в Европейский суд. Также можно обратиться за советом, чтобы установить, совместимо ли государственное законодательство или практика с законодательством ЕС;

  • исполнение правовых норм (производства, связанные с нарушением прав): Еврокомиссия или государство-член ЕС может начать производство против правительства страны, принадлежащей к союзу, если оно не выполняет свои обязательства по законодательству ЕС. Если государство-член остается виновным в нарушении, оно должно разрешить ситуацию, чтобы не подвергаться риску штрафа в результате следующего случая;

  • аннулирование законов ЕС (иски об аннулировании): правительство страны-члена ЕС, Совет Евросоюза, Еврокомиссия или, в некоторых случаях, Европарламент могут обратиться в суд с просьбой аннулировать закон, который, по их мнению, нарушает договоры ЕС или основные права. Частные лица также могут добиваться аннулирования законов ЕС, которые непосредственно затрагивают их интересы; 

  • обеспечение деятельности ЕС (производство бездействия): Европарламент, Совет и Еврокомиссия должны принимать решения, но если они этого не делают, правительства, другие институты ЕС или частные лица и предприятия могут подать жалобу в суд;
     
  • наказание институтов ЕС (иски о возмещении ущерба): любое физическое или юридическое лицо, чьи интересы были затронуты действиями или бездействием ЕС или его сотрудников, может начать против них производство.

Как устроен Суд ЕС?

Суд Европейского союза состоит из Европейского суда и Европейского суда общей юрисдикции. 

Европейский суд

Заседание Европейского суда в Большой палате.
Заседание Европейского суда в Большой палате. Фото: Laurent Antonelli / Euroopa Liidu Kohus

Европейский суд состоит из 27 судей и 11 юристов, которые назначаются по общему согласию правительств государств-членов. Срок их полномочий составляет шесть лет с возможностью продления. Судьи Европейского суда избирают из своего числа президента и вице-президента сроком на три года, однако срок их полномочий может быть продлен. Президент руководит работой Европейского суда и председательствует на крупнейших судебных формированиях, сессиях и собраниях.

Судебные юристы помогают Европейскому суду в его работе, предоставляя беспристрастные и независимые аргументированные юридические заключения по всем порученным им делам. Их называют предложениями.

Европейский суд рассматривает дела либо на пленарном заседании, либо в Большой палате (15 судей), либо в палатах по три или пять судей.

Европейский суд общей юрисдикции

Заседание Европейского суда общей юрисдикции.
Заседание Европейского суда общей юрисдикции. Фото: Euroopa Liidu Kohus

Европейский суд общей юрисдикции состоит из 54 членов, то есть по два судьи от каждой страны ЕС. Судьи назначаются по совместному соглашению правительств государств-членов. Они избирают президента из своей среды сроком на три года.

Дела, находящиеся на рассмотрении суда общей юрисдикции, решаются палатами из трех или пяти членов, а в некоторых случаях судья рассматривает дела единолично. Суд общей юрисдикции также может принимать решения по делам в составе Большой палаты (15 судей), если это оправдано юридической сложностью или важностью дела.

Суд общей юрисдикции выносит решения по искам об аннулировании, поданным отдельными лицами, предприятиями и, в некоторых случаях, правительствами государств-членов ЕС. На практике в основном суд занимается вопросами конкурентного права, государственной помощи, торговли, сельского хозяйства и товарных знаков.

Как работает Суд ЕС?

Для рассмотрения каждого дела в Европейском суде назначается так называемый судья-докладчик и судебный юрист. Дело рассматривается в два этапа:

письменная часть - во время нее стороны подают в суд письменное заявление, свою точку зрения также могут изложить государственные учреждения, институты ЕС, а иногда и отдельные лица. На основании подготовленного судьей-докладчиком резюме на общем собрании суда решается, сколько судей будет рассматривать дело, необходимо ли организовывать судебное заседание и запрашивать независимое мнение предложение судебного юриста;

устная часть в открытом судебном заседании - адвокаты обеих сторон могут изложить свою точку зрения судьям и судебному юристу, а они, в свою очередь, могут задавать адвокатам вопросы. Если суд решит, что необходимо предложение судебного юриста, то юрист представит его через несколько недель после слушания. Затем судьи рассматривают дело и принимают решение. Предложение судебного юриста - это лишь его беспристрастное мнение, которое не является обязательным для суда, но обычно решение суда ему соответствует.

Европейский суд общей юрисдикции рассматривает дела аналогично Европейскому суду, но в большинстве разбирательств участвуют три судьи и нет адвокатов.

 

Здание Европейского центрального банка во Франкфурте.
Здание Европейского центрального банка во Франкфурте. Фото: Euroopa Liit / Euroopa Keskpank

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

Где находится: Франкфурт

Основан: 1998 год

Глава: президент Кристин Лагард

Члены: президент Европейского центрального банка, вице-президент Европейского центрального банка и управляющие всех центральных банков ЕС

Основная задача: управление евро, разработка и реализация экономической и денежно-кредитной политики ЕС с целью поддержания стабильности цен, способствуя экономическому росту и созданию рабочих мест

Чем занимается Европейский Центральный банк?

  • Устанавливает процентные ставки, по которым предоставляет кредиты коммерческим банкам еврозоны, тем самым контролируя денежную массу и инфляцию. С 2021 года центральный банк установил целевой уровень инфляции в 2 процента.
     
  • Управляет валютными резервами еврозоны и покупает или продает валюту, чтобы сбалансировать обменные курсы.
     
  • Обеспечивает эффективный надзор национальных органов за финансовыми рынками и учреждениями, а также бесперебойное функционирование платежных систем.
     
  • Обеспечивает безопасность и устойчивость европейской банковской системы.
     
  • Санкционирует печать банкнот евро в странах еврозоны.
     
  • Следит за динамикой цен и оценивает угрозы ценовой стабильности.

Как устроен и как работает Европейский центральный банк?

Европейский центральный банк состоит из трех органов, принимающих решения.

Руководство

Руководство отвечает за повседневное управление Европейским центральным банком и состоит из президента, вице-президента и еще четырех членов, назначаемых лидерами стран еврозоны сроком на восемь лет. Срок их полномочий не возобновляется.

Задачей руководства является подготовка заседаний совета и реализация денежно-кредитной политики еврозоны в соответствии с руководящими принципами и решениями совета, а также выдача инструкций центральным банкам стран еврозоны.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Фото: Claudio Antonio De Angelis / Euroopa Keskpank

Совет управляющих

Совет является основным органом принятия решений, который состоит из руководства и управляющих центральных банков стран еврозоны. Совет управляющих принимает руководящие принципы и решения, необходимые для выполнения задач, возложенных на Европейский центральный банк и евросистему, и формирует денежно-кредитную политику еврозоны. Совет оценивает тенденции развития экономики и финансов, определяет денежно-кредитную политику еврозоны и устанавливает процентные ставки, по которым коммерческие банки могут занимать деньги у центрального банка.

Общий совет

Общий совет выполняет консультативные и координирующие функции, в его состав входят президент, вице-президент и управляющие центральными банками всех стран-членов ЕС, включая страны, не входящие в еврозону. Общий совет помогает подготовить присоединение новых стран к еврозоне.

Здание Европейской счетной палаты в Люксембурге.
Здание Европейской счетной палаты в Люксембурге. Фото: de:Euseson / CC BY-SA 3.0 DEED / Wikimedia Commons

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Где находится: Люксембург

Основана: 1977 год

Глава: президент Тони Мерфи

Члены: по одному представителю от каждой страны ЕС

Основная роль: защита интересов налогоплательщиков ЕС и контроль за тем, чтобы деньги ЕС поступали и расходовались надлежащим образом, а также содействие улучшению финансового управления ЕС и подготовка отчетов о бюджете ЕС

Чем занимается Счетная палата?

Счетная палата, по сути, является поставщиком аудиторских услуг, контролирующим использование средств ЕС. Ее основная задача состоит в том, чтобы определить, был ли бюджет ЕС исполнен в соответствии с правилами и были ли средства ЕС использованы законно, экономически эффективно и ответственно. 

Работа Счетной палаты в первую очередь ориентирована на Еврокомиссию, которая является основным органом, ответственным за исполнение бюджета ЕС. Она также тесно сотрудничает с государственными властями, поскольку Еврокомиссия совместно с ними управляет большей частью денег ЕС (около 80 процентов).

Однако для того, чтобы гарантировать независимость от учреждений и органов, деятельность которых она контролирует, Счетная палата может самостоятельно решать

  • что она контролирует;
     
  • как она это делает;
     
  • как и когда она сообщает о результатах.

При проверке лиц и организаций, использующих средства ЕС, Счетная палата проверяет документы, связанные с использованием средств, а также проводит проверки на месте в учреждениях ЕС, государствах-членах и странах, получающих помощь от ЕС. Выводы проверок и вытекающие из них рекомендации включаются в аудиторские отчеты, которые Счетная палата представляет Еврокомиссии и государствам-членам.

Счетная палата информирует Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) о возможном мошенничестве, коррупции или другой незаконной деятельности.

Счетная палата составляет ежегодный отчет для Европарламента и Совета ЕС. Парламент опирается на него при принятии решения о том, одобрять ли действия Еврокомиссии по реализации бюджета или нет.

Как устроена Европейская счетная палата?

Каждое государство-член ЕС имеет одного представителя в коллегии Счетной палаты. Члены назначаются на шестилетний срок Советом ЕС после консультации с Европарламентом. Срок полномочий членов может быть продлен.

Члены также избирают президента, срок полномочий которого составляет три года. Его срок также может быть продлен.

Президент Европейской счетной палаты Тони Мерфи.
Президент Европейской счетной палаты Тони Мерфи. Фото: Christian Creutz / Euroopa Parlament

Ирландец Тони Мерфи - председатель Европейской Счетной палаты с октября 2022 года. Он является представителем своей страны в Счетной палате с 2017 года. Ранее Мерфи работал главой отдела внутреннего аудита в Генеральном директорате Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам.

Как работает Европейская Счетная палата? 

Счетная палата состоит из пяти аудиторских палат, которые охватывают разные темы. Их задача - готовить отчеты и заключения.

В ходе работы выполняются три вида проверок:

  • финансовый аудит - проверяется, верно ли бухгалтерский учет отражает финансовое положение, результаты и движение денежных средств в течение года;

  • аудит соответствия - проверка соответствия финансовых операций установленным правилам;
     
  • аудит эффективности - проверка того, что деньги ЕС были использованы для достижения поставленной цели с наименьшими затратами ресурсов и наиболее экономически эффективным способом.
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