БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА ⟩ Как работают институты, управляющие механизмом ЕС?

Совет Евросоюза заключает соглашения между ЕС и другими странами или международными организациями, такими как Всемирная торговая организация (ВТО) или Организация Объединенных Наций (ООН).

Как устроен Совет ЕС?

Совет ЕС не имеет постоянных членов. Совет собирается в десяти формациях в соответствии с обсуждаемой областью политики. Каждое государство-член направляет в каждый состав министра, ответственного за эту сферу.

Между формированиями Совета нет иерархии, и любое из десяти образований Совета может принимать акты в пределах компетенции другого.

Общая согласованность действий обеспечивается Советом по общим вопросам при поддержке Комиссии постоянных представителей (COREPER). Постоянные представители государств-членов выступают в качестве посла своей страны в ЕС.

Страна-председатель Совета ЕС

Мероприятие, посвященное председательству Испании в Совете ЕС в Брюсселе в июле 2023 года. Фото: Francois Lenoir / Euroopa Liidu Nõukogu

Председательство в Совете осуществляется одним из государств-членов ЕС по очереди каждые шесть месяцев. В течение этих шести месяцев страна председательствует на заседаниях и собраниях Совета на всех уровнях.

Страны-председатели тесно сотрудничают друг с другом в группах по три человека. Тройка устанавливает долгосрочные цели и составляет общую повестку дня, определяя темы и ключевые вопросы, которые будут рассматриваться Советом в течение 18 месяцев. На основе этой программы каждая из трех стран составляет свою более подробную шестимесячную программу.

До и после европейских выборов 2024 года эта тройка будет состоять из Испании, Бельгии и Венгрии: Испания будет председательствовать с 1 июля по 31 декабря 2023 года, Бельгия - с 1 января по 30 июня 2024 года, а Венгрия - с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Выборы на пост председателя Совета не проводятся, каждая страна председательствует в нем каждые 13,5 года. В настоящее время сроки председательства расписаны до конца 2030 года. Эстония председательствовала во второй половине 2017 года.