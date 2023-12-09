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Тяжелое ДТП: автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

rus.postimees.ee
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Фото: Taavi Sepp

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция зафиксировала одно тяжелое ДТП. В результате этой аварии пострадал 13-летний ребенок, говорится в сводке полиции.

В пятницу, 8 декабря, в 21.36 в Харьюмаа в волости Виймси в деревне Мийдуранна у дома на Ранна-теэ, 13 произошло ДТП: 73-летний мужчина на автомобиле Ford Focus Turnier сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, регулируемому дорожными знаками.

Девочка была доставлена в больницу.

Также за прошедшие сутки полицией на дорогах страны были задержаны семеро водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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