Тяжелое ДТП: автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В пятницу, 8 декабря, в 21.36 в Харьюмаа в волости Виймси в деревне Мийдуранна у дома на Ранна-теэ, 13 произошло ДТП: 73-летний мужчина на автомобиле Ford Focus Turnier сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, регулируемому дорожными знаками.