Тяжелое ДТП: автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция зафиксировала одно тяжелое ДТП. В результате этой аварии пострадал 13-летний ребенок, говорится в сводке полиции.
В пятницу, 8 декабря, в 21.36 в Харьюмаа в волости Виймси в деревне Мийдуранна у дома на Ранна-теэ, 13 произошло ДТП: 73-летний мужчина на автомобиле Ford Focus Turnier сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, регулируемому дорожными знаками.
Девочка была доставлена в больницу.
Также за прошедшие сутки полицией на дорогах страны были задержаны семеро водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.