Женщина стала жертвой нападения: пострадавшую просят срочно связаться с полицией

«Женщина с ребенком, которую толкнули 7 декабря 2023 года в промежуток времени с 16.30 до 17.05 у паба Suur Vend, свяжитесь как можно скорее со следователем по телефону 5866 4137!» - говорится в посте полиции, опубликованном в различных группах в Facebook в пятницу утром.

По словам веб-полицейского Элерин Тетсманн, которая и поделилась этим призывом, полиция пока не может подробнее прокомментировать этот инцидент. Женщину ищут в связи с возбужденным уголовным делом. «У нас есть информация, что такое происшествие имело место, и мы ищем человека, который сможет рассказать нам напрямую о произошедшем», - пояснила веб-полицейский.

В полиции ранее неоднократно заверяли издание Sakala, что случаи нападения на случайного прохожего на улице в городе Вильянди крайне редки, однако за прошедшие годы такое иногда случалось. Пока неизвестно, участники инцидента перед пабом знакомые или незнакомые люди.

По данным Sakala, личность предполагаемого нападавшего полиции известна.