ЕС разрешит своим членам блокировать поставки газа из России

Европейский Союз подготовил законопроект, который позволит его членам самостоятельно блокировать импорт газа из России, сообщает DW со ссылкой на издание Financial Times.
Согласно проекту, любая страна Евросоюза сможет «частично или, где это оправдано, полностью ограничить» доступ компаниям из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам сжиженного природного газа (СПГ).
Financial Times отмечает, что, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, это предложение даст возможность европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с поставщиками газа из России без выплаты значительных компенсаций.
После начала войны России против Украины Евросоюз существенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей. К 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от поставок ископаемого топлива из России. Однако до сих пор свыше десятой части поставок газа в ЕС приходится на РФ. По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года российский газ составил около 12% от общего объема газового импорта в Евросоюз. Некоторые страны, в частности Австрия и Венгрия, по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российского газа.
В ноябре 2023 года экспорт российского СПГ в Европу оказался самым высоким за всю историю, составив 1,75 миллиона тонн. Одними из крупнейших импортеров являются Испания и Бельгия.