Кая Каллас воспользовалась частным самолетом 28 раз: за это заплатили почти 900 000 евро

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) воспользовалась частным самолетом 28 раз за три года, за что было заплачено 889 895 евро.
Советник правительства по СМИ Хелен Ульдрих сообщила, что за три года государство заплатило в общей сложности 467 706 евро, а Евросоюз - 422 189 евро, пишет rus.err.ee.
«В 15 случаях на заседания осуществлялись чартерные рейсы на саммиты Европейского совета, эти расходы в основном оплачивает секретариат Совета ЕС, так как время окончания и продолжительность заседаний Европейского совета непредсказуемы. За почти три года чартерные рейсы приходилось использовать в других случаях в общей сложности 13 раз, и большинство из них были обусловлены чрезвычайными ситуациями во внешней политике и сфере безопасности», - пояснила Ульдрих.
Ульдрих отметила, что с 26 января 2021 года по настоящее время премьер-министр совершила 66 зарубежных визитов.
Бывший премьер Латвии налетал на миллион евро
В середине ноября скандал на эту тему вспыхнул в Латвии. Бывший премьер-министр страны Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), ныне занимающий пост министра иностранных дел, в период с 2021 года по сентябрь 2023 года использовал специальные рейсы для участия как минимум в 36 мероприятиях. На это было потрачено более 1 300 000 евро из средств госбюджета и Брюсселя, сообщает Rus.TVNET.
Сам Кариньш, комментируя претензии, заявил, что во многих европейских странах у правительства принято иметь свой самолет или несколько самолетов, что облегчает возможность главе правительства добраться в любое необходимое место в нужное время.
Бывший премьер-министр Латвии подчеркнул, что в случае с Латвией глава правительства использует коммерческие, а иногда и специальные рейсы, чтобы добраться до места назначения визита и вовремя вернуться в страну.
Бывший премьер-министр утверждает, что активно участвовал во всех важных для Латвии официальных и неформальных встречах и по возможности встречался с главами исполнительной власти других стран в небольших группах или индивидуально.
Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль Латвии оценит услуги частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время премьерства. В свою очередь, как сообщают новости на TV3, практикой Кариньша использовать спецрейсы также заинтересовалась Генеральная прокуратура страны.