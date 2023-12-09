Кая Каллас воспользовалась частным самолетом 28 раз: за это заплатили почти 900 000 евро

Советник правительства по СМИ Хелен Ульдрих сообщила, что за три года государство заплатило в общей сложности 467 706 евро, а Евросоюз - 422 189 евро, пишет rus.err.ee.

«В 15 случаях на заседания осуществлялись чартерные рейсы на саммиты Европейского совета, эти расходы в основном оплачивает секретариат Совета ЕС, так как время окончания и продолжительность заседаний Европейского совета непредсказуемы. За почти три года чартерные рейсы приходилось использовать в других случаях в общей сложности 13 раз, и большинство из них были обусловлены чрезвычайными ситуациями во внешней политике и сфере безопасности», - пояснила Ульдрих.

Ульдрих отметила, что с 26 января 2021 года по настоящее время премьер-министр совершила 66 зарубежных визитов.

Бывший премьер Латвии налетал на миллион евро

В середине ноября скандал на эту тему вспыхнул в Латвии. Бывший премьер-министр страны Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), ныне занимающий пост министра иностранных дел, в период с 2021 года по сентябрь 2023 года использовал специальные рейсы для участия как минимум в 36 мероприятиях. На это было потрачено более 1 300 000 евро из средств госбюджета и Брюсселя, сообщает Rus.TVNET.

Сам Кариньш, комментируя претензии, заявил, что во многих европейских странах у правительства принято иметь свой самолет или несколько самолетов, что облегчает возможность главе правительства добраться в любое необходимое место в нужное время.

Бывший премьер-министр Латвии подчеркнул, что в случае с Латвией глава правительства использует коммерческие, а иногда и специальные рейсы, чтобы добраться до места назначения визита и вовремя вернуться в страну.

Бывший премьер-министр утверждает, что активно участвовал во всех важных для Латвии официальных и неформальных встречах и по возможности встречался с главами исполнительной власти других стран в небольших группах или индивидуально.

Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль Латвии оценит услуги частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время премьерства. В свою очередь, как сообщают новости на TV3, практикой Кариньша использовать спецрейсы также заинтересовалась Генеральная прокуратура страны.