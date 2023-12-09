ФОТО ⟩ IKEA опять работает бесплатно: главное – выполните несложное условие

Фото: Ikea

«В просторном фойе можно разумно использовать обычно пустующие зоны. Чтобы было уютнее, поставьте искусственные tлки, которые не производят мусора и не сбрасывают хвою, подвесьте к потолку украшения и светодиодные светильники, а на окнах можно разложить коробки в подарочной упаковке, которые создадут рождественское настроение», – говорит дизайнер интерьера.

Фото: Ikea

Выбор рождественских украшений и оформление рабочего места могут стать для коллег объединяющим мероприятием, в котором может принять участие каждый. Например, работники предприятия могут коллективно решать, какие украшения использовать.

Праздничное настроение можно создать на любом рабочем месте

И почему бы не привлечь свою команду и к оформлению помещения! Это позволит каждому на время отвлечься от повседневной рутины и внести свой вклад в совместную деятельность, которая сближает людей и укрепляет отношения. Благодаря личному вкладу результат ценится больше.

«В первую очередь рекомендую включить рождественскую музыку, насладиться вместе с коллегами глинтвейном и пряным печеньем. Прежде чем приступить к совместному декорированию, обязательно следует определиться с цветовой палитрой и стилем украшений, чтобы они сочетались друг с другом и смотрелись элегантно. В офисе или общественном помещении я рекомендую выбирать до четырех цветов и использовать повсюду одинаковые украшения, чтобы результат не выглядел хаотичным или слишком броским», – советует дизайнер интерьера.

Фото: Ikea

Она добавляет, что одна из формул успеха в украшении рабочего места и дома – умение группировать украшения. Например, украшая стол, расставляйте свечи, цветы или другие украшения, располагайте их группами. Например, поместите их вместе на подставку или внутрь рождественского венка. И вместо того, чтобы бесцельно заполнять декором всю комнату, стоит выбрать несколько мест, где можно компактно разместить эффектные и подходящие украшения – так результат будет более элегантным.

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