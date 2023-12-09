ФОТО ⟩ IKEA опять работает бесплатно: главное – выполните несложное условие

Большинство из нас проводят много времени на работе, поэтому к праздникам хотят сделать офисы и общественные помещения более уютными и праздничными. В октябре IKEA объявила, что бесплатно украсит помещение, если предприятие или компания вовремя подаст соответствующую заявку.
Вот два примера рабочих мест, в рамках проекта украшенных к Рождеству дизайнерами интерьера, которые работают в отделе бизнес-клиентов IKEA.
«Мы проводим на работе так много времени, что часто может возникнуть ощущение, что это наш второй дом. И, как и настоящий дом, рабочее место заслуживает немного более особенного оформления, и более праздничной атмосферы во время Рождества, что можно легко создать с помощью сезонных деталей, таких как светодиодные гирлянды, пледы, подушки и тематические украшения», – говорит дизайнер интерьера IKEA Ханнеле Саагпакк.
Перед предстоящим Рождеством она и ее команда украсили праздничным убранством кафе, расположенное в Таллиннском аэропорту, и фойе популярного отеля. По ее словам, украсить рабочие места к праздникам под силу каждому, а при желании это можно превратить в веселое коллективное мероприятие.
Кофейня Kohver превратилась в рождественскую страну
Одним из помещений, оформленных командой дизайнеров интерьера IKEA, является кафе Kohver, расположенное в зале ожидания Таллиннского аэропорта. Саагпакк поясняет, что в таких местах важно учитывать поток посетителей и работников, чтобы украшения не беспокоили их.
Дизайнер интерьера рассказала, что в таких случаях хорошо украсить окна рождественскими гирляндами, которые создают уют и привлекают внимание в темное время. В местах с большим количеством посетителей также приходится думать о безопасности, поэтому безопаснее, например, украсить столы светодиодными лампами и светодиодными свечами на батарейках, а затем дополнить интерьер небольшими елками и другими праздничными украшениями.
«И, наконец, если помещение используется активно, можно совместить практичное с красивым: сделать удобные кресла более праздничными. Накройте их, например, чехлами из искусственного меха, подушками или пледами. Текстиль делает любое помещение уютнее», – говорит Саагпакк.
Хорошей идеей будет украсить какую-то зону насыщеннее других, чтобы она могла стать отдельным привлекательным объектом и фотоуголком для посетителей. «Если позволяет место, поставьте большую украшенную елку, положите на пол ковер для дополнительного уюта, поставьте скамейку или кресло для фотографирования, установите праздничное освещение. Важно использовать одинаковые украшения во всем помещении, чтобы результат получился элегантным и гармоничным», – советует дизайнер интерьера IKEA.
Из натуральных украшений дизайнер интерьера рекомендует использовать зеленые венки. «Зеленые природные детали, такие как елки, еловые ветки и венки, являются неотъемлемой частью Рождества. Но помещения, где постоянно что-то происходит, должны быть простыми в уходе, поэтому лучше всего для них подходят искусственные растения. Таким образом, вам не придется потом убирать с пола хвою, и, к тому же, искусственные растения можно будет использовать долгие годы», – говорит Саагпакк.
Фойе отеля Citybox готово к приезду Деда Мороза
Стойка администрации отеля – одно из первых мест, которое видят работники, посетители и потенциальные партнеры, и здесь у них формируется первое впечатление. Но иногда таким помещениям не хватает тепла и индивидуальности. Во многом это связано с их назначением: интерьеры мест обслуживания большого количества клиентов должны быть универсальными и простыми. Тем не менее, в праздничные дни эти помещения также могут стать уютнее и гостеприимнее.
«В просторном фойе можно разумно использовать обычно пустующие зоны. Чтобы было уютнее, поставьте искусственные tлки, которые не производят мусора и не сбрасывают хвою, подвесьте к потолку украшения и светодиодные светильники, а на окнах можно разложить коробки в подарочной упаковке, которые создадут рождественское настроение», – говорит дизайнер интерьера.
Выбор рождественских украшений и оформление рабочего места могут стать для коллег объединяющим мероприятием, в котором может принять участие каждый. Например, работники предприятия могут коллективно решать, какие украшения использовать.
Праздничное настроение можно создать на любом рабочем месте
И почему бы не привлечь свою команду и к оформлению помещения! Это позволит каждому на время отвлечься от повседневной рутины и внести свой вклад в совместную деятельность, которая сближает людей и укрепляет отношения. Благодаря личному вкладу результат ценится больше.
«В первую очередь рекомендую включить рождественскую музыку, насладиться вместе с коллегами глинтвейном и пряным печеньем. Прежде чем приступить к совместному декорированию, обязательно следует определиться с цветовой палитрой и стилем украшений, чтобы они сочетались друг с другом и смотрелись элегантно. В офисе или общественном помещении я рекомендую выбирать до четырех цветов и использовать повсюду одинаковые украшения, чтобы результат не выглядел хаотичным или слишком броским», – советует дизайнер интерьера.
Она добавляет, что одна из формул успеха в украшении рабочего места и дома – умение группировать украшения. Например, украшая стол, расставляйте свечи, цветы или другие украшения, располагайте их группами. Например, поместите их вместе на подставку или внутрь рождественского венка. И вместо того, чтобы бесцельно заполнять декором всю комнату, стоит выбрать несколько мест, где можно компактно разместить эффектные и подходящие украшения – так результат будет более элегантным.
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