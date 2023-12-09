Сегодня, 9 декабря, в центре Ülemiste пройдет давно известная благотворительная рождественская ярмарка Topeltkink, на которой дети из детских домов со всей Эстонии будут продавать свои поделки.
Не пропустите! ⟩ Дети из детских домов продают свои поделки на благотворительной рождественской ярмарке
Первая ярмарка Topeltkink состоялась еще в 2005 году. В течение всего года дети мастерят разные вещи, которые продают на этой ярмарке - носки, шарфы, перчатки, коробки, светоотражатели, открытки и т. д. Все вырученные от ярмарки средства пойдут на карманные расходы детей.
«Лучший подарок имеет свою историю, он всегда несет в себе более важное послание, чем просто материальную ценность. Вероятно, поэтому Topeltkink все эти годы пользуется огромной популярностью у покупателей», - отметил Гуйдо Пярнитс, директор центра Ülemiste.
Между лотками всегда было много посетителей, и дети с удовольствием принимали участие в ярмарке и сами пробовали себя в роли продавцов. «Мы надеемся, что, помимо карманных денег, дети получат от этой ярмарки немного смелости и обретут предпринимательскую жилку», - добавил Пярнитс. Люди, которые покупают на ярмарке подарки для своих близких, в буквальном смысле делают двойной подарок - он понравится и тем, кто его получил, и детям, которые его смастерили.
Детям будут предложены еда, напитки и развлечения в игровых зонах центра Ülemiste. Программа впечатляет: вступительное слово скажет легенда футбола Рагнар Клаван, Стефан даст концерт, а ведущей дня станет Пилле Минев. Театр науки «Ахаа» организует шоу.
Благотворительная рождественская ярмарка Topeltkink пройдет в атриуме Центра Ülemiste в субботу 9 декабря с 12 до 17 часов, открытие в 12 часов дня. В ней примут участие 116 детей из 27 детских домов и 59 сопровождающих их взрослых.
Своих представителей на ярмарку направят некоммерческая организация Avatud Värav Kiikla, Эстонская ассоциация работников домов убежища, Хаапсалуский социальный дом, некоммерческая организация Maria ja lapsed, Пярнуский центр поддержки детей и молодежи, Сиймустинский детский центр Metsatareke Oravapere, некоммерческая организация Sillamäe PereAsendus Kodu SPAK, Таллиннский детский дом Erika pere, Таллиннский детский дом Pähkli 15/2, Таллиннский детский дом Pähkli 15/7, Таллиннский детский дом Pähkli maja 15/8, Таллиннский детский дом Varre maja pere, Таллиннский детский дом Veerise 26-2 pere, Таллиннский детский дом Veerise 28-1 pere, Таллиннский детский дом Jussikalda 7-1 pere, Таллиннский детский дом Pihlaka 1б. 1 pere, Таллиннский детский дом Pähkli 15/13 pere, Тартуский детский приют, Тартуский фонд Perekodu Käopesa, фонд Tilsi perekodu, некоммерческая организация Vahtramägi Mäekodu, Вильяндиский фонд Perekodu Paalapere, Вильяндиский фонд Perekodu Mäepere, Вильяндиский фонд Perekodu Oravapere, Вильяндиский фонд Perekodu Puhhipere, Вильяндиский фонд Perekodu Pähklipere и некоммерческая организация Õnnepuu.