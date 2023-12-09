Весной 1947 года в Риге один за другим нашли расчлененные трупы женщин, с одного из которых были сняты мягкие ткани. Убийцы-каннибалы оказались из одной семьи - 44-летняя Анна Шакал, ее 22-летняя дочь Эмилия Шакал-Пальчинская и 25-летний зять Павел Пальчинский. Уголовное дело, которое рассматривали, соблюдая принцип секретности, стало одним из самых ужасных в истории криминалистики Латвии, а каннибалы Шакал - городской легендой на многие десятилетия. TVNET+ ознакомился с материалами уголовного дела в Латвийском государственном архиве.

Утром 28 апреля 1947 года на трамвайной остановке у Матисского рынка (тогда - Видземский колхозный рынок) стояла молодая женщина в черном пальто и белых туфлях. Ее темные вьющиеся волосы были собраны в хвост, вокруг которого красовалась сеточка для волос; на голове - голубой шелковый платок с розовыми цветочками, который отчим купил ей на рынке в Минске. Девушка была наряжена - часы на руке, в руке небольшая дамская сумочка. Эти символизировавшие богатство вещи вскоре стали для нее роковыми.

Мария была счастлива - месяц назад она вышла замуж за бывшего одноклассника. Покоя не давали только бытовые неудобства: молодая пара ютилась в тесноте у родителей мужа и об ордере на квартиру в Риге могла только мечтать.