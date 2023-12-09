ФОТО ⟩ В Финляндии обнаружен особенно крупный вид тараканов

Очень крупный, известный на английском языке как дымчато-коричневый таракан, или, по-латыни, Periplaneta fuliginosa, ранее не был замечен в Финляндии, передает YLE.
В начале декабря в регионе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. Согласно пресс-релизу Университета Оулу этот блестящий, темно-коричневый вид тараканов ранее не был замечен в Финляндии.
Главный интендант Университета Оулу установил, что особь является представителем вида Periplaneta fuliginosa. Согласно пресс-релизу, финского названия вида пока нет, но по-английски он известен как дымчато-коричневый таракан.
Считается, что этот вид тараканов проник в Финляндию благодаря международным перевозкам.