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ФОТО ⟩ В Финляндии обнаружен особенно крупный вид тараканов

rus.postimees.ee
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Таракан. Иллюстративное фото
Таракан. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Очень крупный, известный на английском языке как дымчато-коричневый таракан, или, по-латыни, Periplaneta fuliginosa, ранее не был замечен в Финляндии, передает YLE.

В начале декабря в регионе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. Согласно пресс-релизу Университета Оулу этот блестящий, темно-коричневый вид тараканов ранее не был замечен в Финляндии.

Особенно крупный таракан по-латыни называется Periplaneta fuliginosa.
Особенно крупный таракан по-латыни называется Periplaneta fuliginosa. Фото: Pinterest/Gustavo Gomes.

Главный интендант Университета Оулу установил, что особь является представителем вида Periplaneta fuliginosa. Согласно пресс-релизу, финского названия вида пока нет, но по-английски он известен как дымчато-коричневый таракан.

Считается, что этот вид тараканов проник в Финляндию благодаря международным перевозкам.

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