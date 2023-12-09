ФОТО ⟩ В Суурупи ждет нового хозяина особенный объект недвижимости

Это - маяк, гордо возвышающийся на морском побережье деревни Суурупи в волости Харку, подобен сказочному стражу, охраняющему морской покой. Земельный участок с жилыми и хозяйственными постройками выставлен на продажу за 1,5 миллиона евро.

Фото: KV.EE

Всего на участке пять строений, большинство из которых являются историческими памятниками и находятся под охраной.

Фото: KV.EE

В доме площадью 190 м2 три спальни, гостиная, веранда, прихожая, ванная комната с туалетом и подсобное помещение. Дом отапливается печью-камином, а также за счет системы отопления вода-воздух.

Фото: KV.EE

В уютном и со вкусом оформленном гостевом доме находятся гостиная с кухонным уголком, прихожая и санузел. Выполненный из красного кирпича и натурального камня небольшой домик, который можно использовать на свое усмотрение, например, как летнюю кухню, построен в 1885 году.

Фото: KV.EE

В надворной постройке площадью 58 м2 есть кухня, кладовые и туалет. Данное здание не находится под охраной как объект исторического наследия. На участке также имеется колодезный домик площадью 3,8 м2.

Фото: KV.EE

Помимо построек на участке есть красивая беседка, теплица и садовый домик. Все здания были отремонтированы, а участок площадью 2463 м2 озеленен, обильно засажен цветами и красивыми кустарниками.

С объявлением и многочисленными фотографиями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.