Почти каждый день кражи со взломом: в Эстонии активно орудуют воры

В прошлом месяце была совершена одна кража без следов взлома, в результате которой из кассы коммерческого здания было украдено 200 евро наличными и компьютеры. На объекте имелись камеры видеонаблюдения, и из видеозаписей следует, что человек вошел через главную дверь, не взламывая ее, а после кражи запер дверь на замок. Охранная система в здании была, но в тот вечер ее не активировали.

С другого таллиннского объекта позвонил управляющий зданием и попросил выслать патруль G4S: он увидел по установленным им камерам, как человек в темной одежде проникает на бизнес-площадь, находящуюся в фойе на первом этаже. Отреагировавший на вызов патруль сообщил, что при визуальном осмотре все в порядке. Следы взлома в фойе на первом этаже отсутствовали – как и на двери в фойе. Подозрительные личности также не были замечены.

Позже контактное лицо сообщило, что на площади одного арендатора совершена кража со взломом. Из видео следует, что вор находился там всего 20–30 секунд. Он вошел в фойе через незапертую дверь, перелез через стену в кабинет и украл наличные из ящика и лежавший на столе мобильный телефон.