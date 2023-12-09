Где алкоголь дешевле? Сравнение цен в Эстонии, Финляндии и на пароме

Yle сравнил цены на 28 000 алкогольных напитков и оказалось, что разница в цене все еще довольно велика, но на пароме, который направляется в Финляндию, также можно найти дешевые варианты.

Например, очень популярный среди финских туристов, посещающих Эстонию, Hartwall Original Long Drink и на пароме Tallink, и в магазине Superalko в Таллинне стоит одинаково - 2,89 евро. В финских магазинах он стоит минимум восемь евро.

Более подробное сравнение цен смотрите здесь. В таблице эстонские цены указаны для магазина Superalko, а для Prisma и Citymarket – финские цены.

Осенью этого года правительство Финляндии приняло решение, что в начале нового года акциз на крепкий алкоголь будет повышен, а вот на слабые напитки, такие как пиво и вино, акциз, скорее всего, в ближайшее время будет снижен.