ФОТО ⟩ Лужи крови на улицах города: полиция объяснила, что на самом деле произошло

На улице Лосси в Вильянди можно было заметить в различных местах красные точки, местами полосы, а рядом со зданием кафе большая лужа крови или красной краски, перемешанная со снегом.

По словам начальника Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, в течение дня в полицию не поступало никаких сообщений о происшествиях, которые можно было бы связать с лужами крови. Однако вечером Сассь получил сообщение от владельца животного, который рассказал, что нет необходимости начинать какое-либо расследование, поскольку источником крови было больное животное - у собаки инфекция мочевыводящих путей. «Я выразил надежду, что животное выздоровеет», - добавил Сассь.