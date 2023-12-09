Эстонский цирковой артист: людям с избыточным весом следует платить больше за билет на самолет

Цирковой артист и акробат Велло Вахер заявил в интервью, что, по его мнению, было бы справедливо, если бы цена билета на самолет зависела от веса человека, пишет газета Pealinn.
«Да, все люди равны, и мы не должны высмеивать тех, кто слишком высок, слишком низок или отличается от других. Но лично я считаю, что было бы справедливо, если бы стоимость билета на самолет зависела от веса человека. Я вешу мало, но если у меня большая сумка, мне придется заплатить больше, чем человеку с избыточным весом», - сказал Вахер.
«Многие люди едят больше, чем им нужно, а потом мы говорим о глобальном потеплении и о зеленом переходе», - добавил он.
В большом интервью Вахер рассказал о здоровом питании и спортивном образе жизни.