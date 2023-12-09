ВИДЕО ⟩ ООН: сектор Газа находится в апокалиптическом состоянии

Международные организации рассказали журналистам об ужасе царящем в секторе Газа на видеоконференции на этой неделе, сообщает организация «Спасите детей» (Save the Children).

«Ситуация в секторе Газа не просто катастрофична, она апокалиптична и может иметь необратимые последствия для палестинского народа», - сказала Бушра Халиди из британской организации Oxfam.

«Зоны безопасности в секторе Газа - это всего лишь мираж», - добавила она.

Из 2,4 миллиона жителей 1,9 миллиона были вынуждены покинуть свои дома, а целые кварталы подверглись бомбардировкам.

Из 36 больниц в секторе Газа 14 все еще каким-то образом функционируют, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

«Те, кто пережил бомбардировку, теперь подвергаются риску голода и болезней», - сказала Александра Сайе из организации «Спасите детей» (Save the Children).

«Наши команды передают нам информацию о детях, чьи конечности ампутировали без анестезии», - сказала она, описывая, как сотни людей стоят в очереди в туалет и бродят по улицам в поисках еды.

После недельного затишья в боевых действиях, в ходе которого ХАМАС обменял заложников, украденных из Израиля, на палестинцев в израильских тюрьмах, а в Газу прибыло еще больше гуманитарной помощи, нападения возобновились 1 декабря.

Израильские военные опубликовали карту безопасных зон в секторе Газа, предоставляющую жителям возможность эвакуироваться в безопасное место в случае необходимости.