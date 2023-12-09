ВИДЕО ⟩ ООН: сектор Газа находится в апокалиптическом состоянии

Двухмесячная война между Израилем и ХАМАС привела сектор Газа в апокалиптическое состояние, заявляют группы помощи, предупреждая о вспышках голода и болезней.
Международные организации рассказали журналистам об ужасе царящем в секторе Газа на видеоконференции на этой неделе, сообщает организация «Спасите детей» (Save the Children).
«Ситуация в секторе Газа не просто катастрофична, она апокалиптична и может иметь необратимые последствия для палестинского народа», - сказала Бушра Халиди из британской организации Oxfam.
«Зоны безопасности в секторе Газа - это всего лишь мираж», - добавила она.
Из 2,4 миллиона жителей 1,9 миллиона были вынуждены покинуть свои дома, а целые кварталы подверглись бомбардировкам.
Из 36 больниц в секторе Газа 14 все еще каким-то образом функционируют, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.
«Те, кто пережил бомбардировку, теперь подвергаются риску голода и болезней», - сказала Александра Сайе из организации «Спасите детей» (Save the Children).
«Наши команды передают нам информацию о детях, чьи конечности ампутировали без анестезии», - сказала она, описывая, как сотни людей стоят в очереди в туалет и бродят по улицам в поисках еды.
После недельного затишья в боевых действиях, в ходе которого ХАМАС обменял заложников, украденных из Израиля, на палестинцев в израильских тюрьмах, а в Газу прибыло еще больше гуманитарной помощи, нападения возобновились 1 декабря.
Израильские военные опубликовали карту безопасных зон в секторе Газа, предоставляющую жителям возможность эвакуироваться в безопасное место в случае необходимости.
Сотни тысяч жителей бежали с севера Газы на юг, где должно быть безопаснее, но и там они тоже попадают под обстрел.
«В Газе просто нет безопасных мест, и так было с тех пор, как люди получили инструкции, призывающие их бежать из северной части Газы на юг», - сказала член Норвежского совета по делам беженцев Шайна Лоу.
«Инструкции Израиля, которые призывают палестинцев отправляться в перенаселенные районы юга Газы, где ничто не гарантирует их безопасность или возможность возвращения, грубо нарушают международное гуманитарное право», - добавила она.
Сандрин Симон из Médecins du Monde («Врачи мира») рассказала, как один из ее коллег был ранен в Хан-Юнисе на юге Газы, когда танк атаковал школу, где он укрывался. Ему потребовалось несколько часов, чтобы добраться до больницы.
«Больницы в Газе превращаются в морги», - сказал Симон.
Агентства ООН неоднократно предупреждали об ухудшении ситуации со здоровьем и питанием.
По данным Всемирной продовольственной программы, риск голода высок. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что от болезней в секторе Газа может погибнуть больше людей, чем от бомбардировок.
Война началась с нападения на Израиль палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло 1200 человек и было взято 240 заложников, 138 из которых до сих пор находятся в секторе Газа.
Израиль поклялся уничтожить ХАМАС, и на данный момент, по данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в результате нападений еврейского государства на сектор Газа погибло 17 487 человек.