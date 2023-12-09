«Я не приму эти условия»: российский пловец отказывается участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

Несколько дней назад газета «Спорт-Экспресс» перечислила, что означает нейтральный статус для россиян: «Без гимна и флага, без своей делегации, без представителей ЦСКА и "Динамо", без командных спортсменов, плюс надо сохранять политический нейтралитет. Кроме того, спортсмены, не виновные в пропуске квалификации, не получат дополнительной возможности квалифицироваться. Все эти сложности означают, что представленность спортсменов с российскими паспортами на играх минимальна».

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников, завоевавший две медали на прошедшей два года назад Олимпиаде в Токио, заявил отечественному телеканалу «Матч ТВ», что откажется от поездки в Париж, если данные критерии не будут изменены.

Федерация плавания России назвала эти условия неприемлемыми, и Колесникова такое же мнение.

«Это замечательно, что МОК пошел на этот шаг и принял решение о допуске к Олимпийским играм. Другое дело, что условия нейтрального статуса World Aquatics остаются прежними. По сути, если вы с ними не согласны, вы не получите нейтрального статуса и не сможете поехать на Олимпиаду. Я буду говорить только за себя. Есть спортсмены, которые готовы выступать на таких условиях. Буду рад, если они попадут на Олимпиаду. Я не могу их принять», - сказал Колесников.