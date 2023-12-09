ГАЛЕРЕЯ ⟩ Партия правых избрала Ильмара Раага председателем совета

Рааг, возглавляющий отделения партии в таллиннских районах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне, сказал, что партия Правые еще молода, но не изобретает свои принципы с нуля. По словам Раага, правые - это экономическая партия, которая в решении всех проблем руководствуется голосом разума.

«Наша проблема, возможно, в том, что мы не занимали достаточно четкой позиции по всем ключевым вопросам Эстонии, но мы, несомненно, продолжим это делать, - сказал Рааг. - Точно так же я считаю, что нам, как представителям классического либерализма, не нужно предписывать своим членам мнения по всем вопросам. Важно, чтобы мы соглашались только по самым важным темам».

Выступая на открытии заседания совета, лидер партии Лавли Перлинг заявила, что правые не обещают проводить некую новую политику, поскольку считают, что их мировоззрение и принципы неподвластны времени. По ее словам, правая политика принесла Эстонии успех благодаря тому, что эта политика отдает предпочтение свободному и самостоятельному народу.

«Уважение к частной собственности, минимальное вмешательство государства, свободный рынок, низкие налоги, требовательное и прозрачное управление, - перечислила Перлинг основные ценности правой политики. - Мы работаем над тем, чтобы охватить все больше людей, показать себя как сильную альтернативу и остаться в политике в Эстонии на десятилетия вперед».

Заместителем председателя совета была избрана волостной советник Луунья и председатель регионального отделения партии в Йыгева-Тартумаа Кайре Вахейыэ.