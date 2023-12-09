Инициативная группа выдвинет Путина кандидатом в президенты. В состав группы вошли Машков, Жога и Гагарина

Как заявил актер Владимир Машков, собрание группы с целью официального выдвижения Путина пройдет 16 декабря в концертном зале «Зарядье». Машков добавил, что Путин уделяет внимание всем сферам деятельности государства, и выразил уверенность в поддержке выдвижения президента на новый срок творческими деятелями.

По закону, для самовыдвижения кандидата в президенты должна быть создана группа избирателей из не менее чем 500 человек.

Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на пятый президентский срок накануне, 8 декабря. Об этом он сообщил в ответ на вопрос спикер «парламента» самопровозглашенной «ДНР» Артема Жоги в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества, проходившей в Кремле.

Ранее ЦИК утвердил даты выборов президента РФ в 2024 году. Они впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта.