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Инициативная группа выдвинет Путина кандидатом в президенты. В состав группы вошли Машков, Жога и Гагарина

«Новая Газета. Европа»
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Артем Жога запутался в словах, приглашая Путина остаться президентом России. Путин ответил, что "сегодня по-другому и нельзя", Кремль, Москва, 8 декабря 2023 года.
Артем Жога запутался в словах, приглашая Путина остаться президентом России. Путин ответил, что "сегодня по-другому и нельзя", Кремль, Москва, 8 декабря 2023 года. Фото: сайт Кремля

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы-2024 провела заседание в штаб-квартире Общероссийского народного фронта, пишет «Новая Газета. Европа» со ссылкой на сообщение РБК.

Как заявил актер Владимир Машков, собрание группы с целью официального выдвижения Путина пройдет 16 декабря в концертном зале «Зарядье». Машков добавил, что Путин уделяет внимание всем сферам деятельности государства, и выразил уверенность в поддержке выдвижения президента на новый срок творческими деятелями.

По закону, для самовыдвижения кандидата в президенты должна быть создана группа избирателей из не менее чем 500 человек.

В состав инициативной группы, в частности, вошли:

  • председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин,
  • певица Полина Гагарина,
  • актер, худрук Московского театра Олега Табакова, а также глава Союза театральных деятелей Владимир Машков,
  • президент Курчатовского института Михаил Ковальчук,
  • глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев,
  • спортсмен и член Совета Федерации Александр Карелин,
  • шахматист Сергей Карякин,
  • гимнаст Никита Нагорный,
  • глава «Молодой гвардии» «Единой России» Антон Демидов,
  • главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко,
  • спикер «парламента» «ДНР», командир батальона «Спарта» Артем Жога.

Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на пятый президентский срок накануне, 8 декабря. Об этом он сообщил в ответ на вопрос спикер «парламента» самопровозглашенной «ДНР» Артема Жоги в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества, проходившей в Кремле.

Ранее ЦИК утвердил даты выборов президента РФ в 2024 году. Они впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта.

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