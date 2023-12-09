Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы-2024 провела заседание в штаб-квартире Общероссийского народного фронта, пишет «Новая Газета. Европа» со ссылкой на сообщение РБК.
Инициативная группа выдвинет Путина кандидатом в президенты. В состав группы вошли Машков, Жога и Гагарина
Как заявил актер Владимир Машков, собрание группы с целью официального выдвижения Путина пройдет 16 декабря в концертном зале «Зарядье». Машков добавил, что Путин уделяет внимание всем сферам деятельности государства, и выразил уверенность в поддержке выдвижения президента на новый срок творческими деятелями.
По закону, для самовыдвижения кандидата в президенты должна быть создана группа избирателей из не менее чем 500 человек.
В состав инициативной группы, в частности, вошли:
- председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин,
- певица Полина Гагарина,
- актер, худрук Московского театра Олега Табакова, а также глава Союза театральных деятелей Владимир Машков,
- президент Курчатовского института Михаил Ковальчук,
- глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев,
- спортсмен и член Совета Федерации Александр Карелин,
- шахматист Сергей Карякин,
- гимнаст Никита Нагорный,
- глава «Молодой гвардии» «Единой России» Антон Демидов,
- главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко,
- спикер «парламента» «ДНР», командир батальона «Спарта» Артем Жога.
Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на пятый президентский срок накануне, 8 декабря. Об этом он сообщил в ответ на вопрос спикер «парламента» самопровозглашенной «ДНР» Артема Жоги в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества, проходившей в Кремле.
Ранее ЦИК утвердил даты выборов президента РФ в 2024 году. Они впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта.