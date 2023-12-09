Ночью метель ухудшит состояние дорог и снизит видимость

По прогнозу погоды, вечером и ночью в Эстонии будет облачно, по многим регионам пройдет снег. Ночью начнется метель.

Температура воздуха на материке и на островах останется отрицательной, лишь на побережье островов местами поднимется до нуля. Температура поверхности дорог повсеместно останется ниже нуля.