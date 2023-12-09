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Ночью метель ухудшит состояние дорог и снизит видимость

BNS
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Метель в Вильянди.
Метель в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Предстоящей ночью в Эстонии ожидаются снегопад и метель, которые могут существенно ухудшить состояние дорог и снизить видимость, предупредил Департамент транспорта.

По прогнозу погоды, вечером и ночью в Эстонии будет облачно, по многим регионам пройдет снег. Ночью начнется метель.

Температура воздуха на материке и на островах останется отрицательной, лишь на побережье островов местами поднимется до нуля. Температура поверхности дорог повсеместно останется ниже нуля.

Условия движения на дорогах останутся зимними, участникам дорожного движения следует считаться с опасностью гололедицы.

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