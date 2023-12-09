Алар Карис о решении ООН: зародившееся в Эстонии движение стало примером для всего мира

Комментируя включение Всемирного дня чистоты - традиции зародившейся в Эстонии - в календарь ООН, президент Алар Карис сказал, что это одновременно и визитная карточка страны, и доказательство того, что при желании можно стать примером для всего мира.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. «Успех Всемирного дня чистоты - еще одно доказательство того, что мы можем быть ориентиром для всего мира, если захотим», - сказал Карис.
«Превращение его в День Организации Объединенных Наций - наглядное свидетельство того, что идея, зародившаяся в Эстонии и осуществляемая отсюда, получила мировое признание. Теперь мы надеемся на более тесное сотрудничество как с правительствами, так и с неправительственными объединениями в деле защиты окружающей среды», - добавила президент НКО Let's Do It World и руководитель глобальной сети Хейди Сольба.
Главная цель Всемирного дня чистоты - привлечь внимание к глобальному кризису отходов и вовлечь не менее 5 процентов населения планеты в улучшение ситуации путем продвижения совместного мышления в направлении циркулярной экономики.
В сентябре этого года во Всемирном дне отходов приняли участие 19,1 миллиона добровольцев. По словам Сольба, одной из ключевых особенностей Всемирного дня очистки в этом году стало более активное участие молодежи.
«Наибольшее количество молодых участников было в Эстонии, где более 90 процентов участников составляли молодые люди», - напомнила Сольба.
Самая большая мобилизация сил добровольцев была проведена в Мозамбике, где в акции приняла участие десятая часть населения, или 3,25 миллиона добровольцев. В общей сложности добровольцы собрали почти четверть миллиона тонн отходов.
В Эстонии более 54 000 человек приняли участие в субботнике 16 сентября, организованном НКО «Коалиция чистого воздуха». В центре внимания были уборка территорий кладбищ и здоровье Балтийского моря.
С 2018 года во Всемирных днях чистоты участвует более одного процента населения планеты. За успешное привлечение волонтеров движение также получило награду «Мобилизация Целей устойчивого развития ООН».
Согласно резолюции, единогласно одобренной государствами-членами ООН, Всемирный день чистоты 20 сентября станет одним из более чем двухсот официальных мероприятий в календаре ООН. По словам Хейди Сольба официальный статус Дня ООН позволит движению оказывать большее влияние на мир.
«Наша цель - как устранить существующие отходы из окружающей среды, так и распространить устойчивое мышление, или предотвращение отходов», - сказала Сольба, отметив, что Всемирный день чистоты является уникальной инициативой во многих отношениях - это и движение, зародившееся в Эстонии, и День ООН, который объединяет самых активных людей.