Алар Карис о решении ООН: зародившееся в Эстонии движение стало примером для всего мира

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. «Успех Всемирного дня чистоты - еще одно доказательство того, что мы можем быть ориентиром для всего мира, если захотим», - сказал Карис.

«Превращение его в День Организации Объединенных Наций - наглядное свидетельство того, что идея, зародившаяся в Эстонии и осуществляемая отсюда, получила мировое признание. Теперь мы надеемся на более тесное сотрудничество как с правительствами, так и с неправительственными объединениями в деле защиты окружающей среды», - добавила президент НКО Let's Do It World и руководитель глобальной сети Хейди Сольба.

Главная цель Всемирного дня чистоты - привлечь внимание к глобальному кризису отходов и вовлечь не менее 5 процентов населения планеты в улучшение ситуации путем продвижения совместного мышления в направлении циркулярной экономики.

В сентябре этого года во Всемирном дне отходов приняли участие 19,1 миллиона добровольцев. По словам Сольба, одной из ключевых особенностей Всемирного дня очистки в этом году стало более активное участие молодежи.

«Наибольшее количество молодых участников было в Эстонии, где более 90 процентов участников составляли молодые люди», - напомнила Сольба.

Самая большая мобилизация сил добровольцев была проведена в Мозамбике, где в акции приняла участие десятая часть населения, или 3,25 миллиона добровольцев. В общей сложности добровольцы собрали почти четверть миллиона тонн отходов.