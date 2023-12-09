Невероятное открытие: в желудке у тираннозавра обнаружили его последнюю трапезу

Исследователи говорят, что столь хорошо сохранившееся животное - и обнаруженные в его желудке маленькие жертвы, - помогают пролить свет на то, как жили тираннозавры.

«Это веское доказательство того, что они радикально меняли свой рацион по мере взросления», - говорит доктор Дарла Зеленицки из университета Калгари.

Обнаруженные останки принадлежат юному горгозавру, близкому родственнику тираннозавра.

Этому горгозавру было около семи лет, что соответствовало подростковому возрасту. На момент смерти он весил около 330 кг - примерно десятую часть веса взрослого горгозавра.

За его окаменевшей грудной клеткой были обнаружены задние конечности двух маленьких птицеподобных динозавров вида Citipes elegans.

«Теперь мы знаем, что подростки тираннозавры охотились на маленьких динозавров», - сказала Зеленицки, участвовавшая в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Science Advances.

Ряд обнаруженных ранее ископаемых позволил ученым сделать вывод, что трехтонные взрослые горгозавры нападали на крупных травоядных динозавров, которые жили стадами.

Доктор Франсуа Терриен из Королевского музея палеонтологии Тирелла описал этих взрослых тираннозавров как «совершенно неразборчивых едоков». Вероятно, они нападали на крупную добычу, прокусывая кости и соскребая плоть, рассказал он в интервью Би-би-си.

Но, добавляет доктор Зеленицки, более мелкие, юные тираннозавры, вероятно, не были готовы прыгнуть в стадо рогатых динозавров, взрослые особи которых весили тысячи килограммов.

«Задние лапы из грудной клетки»