ФОТО ⟩ Чешская газета творчески отреагировала на допуск спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде

Газета сообщает: «Хотя это не должны быть люди, открыто поддерживающие войну в Украине или имеющие связи с военными или полицейскими силами, стоит напомнить, что сотни украинцев не могут попасть на Олимпийские игры только потому, что россияне убили».

The Czech magazine Reflex reacted to the admission of athletes from Belarus and Russia to participate in the #Olympics by publishing such photos.



They offered their variants of "neutral" uniforms, which the Midjourney neural network helped to generate. pic.twitter.com/PQd2pmhp51 — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2023

Условия МОК к таким спортсменам такие же, как и опубликованные в марте рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований. В них сказано, что спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных представителей, а не в составе команд.

Спортсмены и обслуживающий персонал, которые активно поддерживают войну России в Украине, принять участия в соревнованиях не смогут. Кроме того, в соревнованиях не могут участвовать спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций, а флаги, гимны и национальные символы этих стран не будут вывешиваться во время соревнований.