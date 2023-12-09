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ФОТО ⟩ Чешская газета творчески отреагировала на допуск спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде

rus.tvnet.lv
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Русские спортсмены представляют костюмы сборной России в Москве.
Русские спортсмены представляют костюмы сборной России в Москве. Фото: MISHA JAPARIDZE/AP

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже следующего года в качестве нейтральных атлетов. Пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на чешскую газету Reflex.

Газета сообщает: «Хотя это не должны быть люди, открыто поддерживающие войну в Украине или имеющие связи с военными или полицейскими силами, стоит напомнить, что сотни украинцев не могут попасть на Олимпийские игры только потому, что россияне убили».

Условия МОК к таким спортсменам такие же, как и опубликованные в марте рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований. В них сказано, что спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных представителей, а не в составе команд.

Спортсмены и обслуживающий персонал, которые активно поддерживают войну России в Украине, принять участия в соревнованиях не смогут. Кроме того, в соревнованиях не могут участвовать спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций, а флаги, гимны и национальные символы этих стран не будут вывешиваться во время соревнований.

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