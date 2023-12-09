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Местные самоуправления лишили работников рождественской премии

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Самоуправления Вильяндимаа оставили работников без рождественской премии.
Самоуправления Вильяндимаа оставили работников без рождественской премии. Фото: Eero Vabamägi

Если раньше работники самоуправлений Вильяндимаа получали рождественские премии, то на этот раз они останутся без них, а также без вознаграждения за результативность. В лучшем случае состоится рождественская вечеринка, за участие в которой необходимо заплатить.

Волостной старейшина Пыхья-Сакала Карел Тёльп пояснил, что волостная управа хочет в следующем году поднять зарплату всем волостным служащим. «Поэтому цель состоит в том, чтобы войти в следующий год с максимально возможным банковским балансом. Такое сообщение также было передано подчиненным учреждений», - Тёльп дал понять, что выплата бонусов за производительность будет отменена.

Волостной старейшина Вильянди Алар Кару сообщил, что волость Вильянди уже много лет не выплачивает работникам рождественские премии.

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