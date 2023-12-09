Союз врачей Эстонии: экономия на образовании и здоровье губительна для Эстонии

«Здоровье и мудрость стоят одинаково дорого. Мы хотим сохранить устойчивую систему здравоохранения и образования, основанную на солидарности, - говорится в заявлении Союза врачей. - Медики Эстонии поддерживают законное стремление учителей получать достойное вознаграждение за свой труд».

По словам врачей, основанная на солидарности система здравоохранения Эстонии конкурирует за рабочую силу не только с более богатыми соседними странами, но и с частными клиниками Эстонии. Нехватка врачей достигла критического предела, тысячи людей не имеют своего семейного врача, а пациентам приходится месяцами ждать приема у специалиста.

«Если врачей не хватает даже в нормальных условиях, жизненно важные услуги не могут быть гарантированы во время кризиса, - говорит Союз врачей, который также одобряет продление еженедельного отдыха для сотрудников, работающих по обычному графику. - Это касается и дежурных врачей, которые работают больше всех сверхурочно и рискуют своим здоровьем, работая по ночам. Больше отдыха необходимо не только для защиты здоровья врачей, но и для пациентов, поскольку переутомление может привести к врачебным ошибкам».

Врачи назвали недальновидным предложение Центрального союза работодателей внести поправки в Закон о трудовых договорах и не увеличивать время отдыха. По их словам, непонятна и готовность Министерства экономики пойти навстречу этому предложению.