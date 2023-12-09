Союз врачей Эстонии: экономия на образовании и здоровье губительна для Эстонии

Экономия за счет образования и здравоохранения губительна для Эстонии, так как народ со слабым здоровьем и плохим образованием обречен на угасание. Об этом говорится в заявлении по итогам состоявшегося в субботу общего собрания Союза врачей Эстонии.
«Здоровье и мудрость стоят одинаково дорого. Мы хотим сохранить устойчивую систему здравоохранения и образования, основанную на солидарности, - говорится в заявлении Союза врачей. - Медики Эстонии поддерживают законное стремление учителей получать достойное вознаграждение за свой труд».
По словам врачей, основанная на солидарности система здравоохранения Эстонии конкурирует за рабочую силу не только с более богатыми соседними странами, но и с частными клиниками Эстонии. Нехватка врачей достигла критического предела, тысячи людей не имеют своего семейного врача, а пациентам приходится месяцами ждать приема у специалиста.
«Если врачей не хватает даже в нормальных условиях, жизненно важные услуги не могут быть гарантированы во время кризиса, - говорит Союз врачей, который также одобряет продление еженедельного отдыха для сотрудников, работающих по обычному графику. - Это касается и дежурных врачей, которые работают больше всех сверхурочно и рискуют своим здоровьем, работая по ночам. Больше отдыха необходимо не только для защиты здоровья врачей, но и для пациентов, поскольку переутомление может привести к врачебным ошибкам».
Врачи назвали недальновидным предложение Центрального союза работодателей внести поправки в Закон о трудовых договорах и не увеличивать время отдыха. По их словам, непонятна и готовность Министерства экономики пойти навстречу этому предложению.
«Более продолжительный отдых помог бы предотвратить проблемы с психическим здоровьем. В этом случае уменьшилась бы потребность в психологах и психиатрах, доступность которых является серьезной проблемой для государства», - пояснил Союз врачей в своем заявлении.
«Необходимо внести изменения в организацию здравоохранения, чтобы находить применение медицинским работникам экономически эффективным образом. Нам нужны государственные стандарты для уровня обслуживания, который должен быть доступен вблизи дома - и в уездном центре, и для уровня обслуживания, который должен быть доступен в более крупной больнице», - отмечается в заявлении.
Союз врачей поддерживает ходатайства министра здравоохранения и Кассы здоровья об увеличении финансирования здравоохранения с 2025 года. Стареющее население и быстро развивающаяся медицина ведут к увеличению расходов на здравоохранение.
«Новейшие лекарства и методы должны быть доступны также и эстонским пациентам. Наши медицинские учреждения должны предлагать возможности профессионального развития и хорошие условия труда, чтобы мотивировать молодых врачей работать здесь», - говорится в заявлении Союза врачей Эстонии.