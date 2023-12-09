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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зимушка-зима: обилие снега являет взору очаровательное зрелище

Арво Меэкс
, фотограф
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Прогулка на природе в это время года может окунуть вас в настоящую зимнюю сказку. Обилие снега в совокупности с холодом раскрыло красоту спящих лесов, лугов и полей.

Хотя по календарю осень еще продолжается, наверное, не будет преувеличением поприветствовать наконец зиму. Это драгоценное и прекрасное время года, характерное для Эстонии, открывает новый мир для тех, кто находится на свежем воздухе. Являетесь ли вы лыжником, любителем катания на санках, строителем снежных замков или фотографом, каждый найдет что-то для себя.

Глубокий снежный покров и преобладающие минусовые градусы позволяют пейзажам сиять, превращая их в сезонные открытки. И хотя снег может нести за собой такие последствия, как отключение электроэнергии в течение нескольких дней и на недели сделать деревенскую дорогу непроходимой, приходится приспосабливаться к природе и учиться радоваться мелочам. Даже если это просто согревающий луч солнца, падающий на лицо.

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