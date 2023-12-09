ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зимушка-зима: обилие снега являет взору очаровательное зрелище

Прогулка на природе в это время года может окунуть вас в настоящую зимнюю сказку. Обилие снега в совокупности с холодом раскрыло красоту спящих лесов, лугов и полей.
Хотя по календарю осень еще продолжается, наверное, не будет преувеличением поприветствовать наконец зиму. Это драгоценное и прекрасное время года, характерное для Эстонии, открывает новый мир для тех, кто находится на свежем воздухе. Являетесь ли вы лыжником, любителем катания на санках, строителем снежных замков или фотографом, каждый найдет что-то для себя.