Энели Ефимова установила еще один рекорд Эстонии по плаванию

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в румынском городе Отопени эстонская пловчиха Энели Ефимова, уже ставшая чемпионкой Европы на дистанции 100 м брассом и седьмой на дистанции 200 м, очень удачно стартовала на дистанции 50 м, установив рекорд Эстонии.