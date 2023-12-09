Энели Ефимова установила еще один рекорд Эстонии по плаванию

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в румынском городе Отопени эстонская пловчиха Энели Ефимова, уже ставшая чемпионкой Европы на дистанции 100 м брассом и седьмой на дистанции 200 м, очень удачно стартовала на дистанции 50 м, установив рекорд Эстонии.
Как сообщил Союз плавания Эстонии, Ефимова улучшила рекорд, установленный в прошлом месяце, на две сотых, показав время 29,46. Со вторым результатом она вышла в полуфинал, итальянка Бенедетта Пилато была на 25 сотых быстрее эстонской спортсменки.