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Энели Ефимова установила еще один рекорд Эстонии по плаванию

Карл Юхками BNS
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в румынском городе Отопени эстонская пловчиха Энели Ефимова, уже ставшая чемпионкой Европы на дистанции 100 м брассом и седьмой на дистанции 200 м, очень удачно стартовала на дистанции 50 м, установив рекорд Эстонии.

Как сообщил Союз плавания Эстонии, Ефимова улучшила рекорд, установленный в прошлом месяце, на две сотых, показав время 29,46. Со вторым результатом она вышла в полуфинал, итальянка Бенедетта Пилато была на 25 сотых быстрее эстонской спортсменки.

Полуфиналы на дистанции 100 метров брассом среди женщин.
Полуфиналы на дистанции 100 метров брассом среди женщин. Фото: ESCH
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