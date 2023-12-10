В Таллинне в жилом доме вспыхнул пожар: погиб человек

В 00.16 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме в таллиннском районе Пирита. Когда приехали спасатели, выяснилось, что двухэтажный дом горит открытым пламенем. В 01.01 спасатели обнаружили в здании погибшую пожилую женщину.

По словам руководителя спасательных работ, они не нашли в доме дымовой датчик и не слышали его сигнала. Дальнейшее производство позволит установить причины пожара и более точные обстоятельства случившегося.

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий дымовой датчик, который является обязательным в Эстонии с 2009 года. Правильно установленный дымовой датчик помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 34 человека.