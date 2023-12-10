Тяжелые ДТП в Таллинне: пострадали два пешехода

В субботу, 9 декабря, в 00.26 в Таллинне у дома на улице Эндла, 45 произошло ДТП: автомобиль BMW 330D, за рулем которого был 20 летний мужчина, сбил 16-летнего молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу на желтый мигающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу, говорится в сводке полиции.

В 17.46 у дома на улице Лийвалайа, 53 автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 34-летний мужчина, поворачивал налево и сбил 27-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую также доставили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция задержала 19 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.