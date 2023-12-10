Повреждение газопровода Эстония-Финляндия: начато расследование в отношении прибывшего в Китай судна

По данным издания Politico, финские власти начали расследование в отношении судна. Об этом газете сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен (Коалиционная партия).

При этом глава МИД Финляндии не уточняет, проводят ли финские власти расследование судна на месте или дистанционно с помощью китайцев.

По словам Валтонен, Китай пообещал дипломатическую помощь в расследовании.

В субботу в интервью Yle министр заявила, что новая информация может быть получена через несколько дней.

Напомним, что судно NewNew Polar Bear, принадлежащее Китаю и плавающее под флагом Гонконга, которое также связано с Россией, является главным подозреваемым в повреждении газопровода Balticconnector, поскольку маршрут судна идеально совпадает с местом и предполагаемым временем повреждения газопровода. Кроме того, позже на основе общедоступных изображений выяснилось, что на корабле отсутствовал один якорь, который позже был найден возле газопровода.

Аналогичным образом власти Эстонии, Финляндии и Швеции обнаружили следы от якоря у поврежденных кабелей связи в Финском заливе, что, по-видимому, доказывает, что и кабели связи, и газопровод были повреждены одним и тем же якорем.