Совершал зверства в Украине: Финляндия начала проверку в отношении российского неонациста

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато само расследование, пишет Yle.

Решение будет принято на основе материалов, предоставленных украинскими властями. В них приводятся аргументы в пользу экстрадиции Тордена в Украину, а также обоснования того, почему мужчину подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Согласно финскому законодательству, предполагаемое преступление, совершенное за границей, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно «в интересах следствия и осуществления правосудия».

Сейчас Торден находится в изоляторе временного содержания Погранохраны Финляндии.

Воислав Торден - русский неонацист и один из лидеров группировки «Русич». Отряд российских националистов «Русич» принимал участие в войне на Донбассе в 2014-2015 годах. В 2022 году его привлекли к боевым действиям в Украине. Группировкой руководит петербуржец Алексей Мильчаков, который еще подростком прославился видеороликами с пытками и убийствами животных.

«Новая газета. Европа» рассказывала после ареста 36-летнего неонациста финскими правоохранителями, что известность он получил еще как Ян Петровский. Осенью 2014 года были опубликованы видеозаписи и фотографии с места засады боевиков «Русич» на украинских военных в Луганской области. Петровский и Мильчаков фотографировались рядом с горящими телами украинских солдат.

Украина требовала выдачи неонациста за преступления, совершенные в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 по август 2015 годов.

«Предполагается, что в это время силы "Русича" совершали зверства в отношении украинских бойцов-добровольцев. Позднее в интернете были опубликованы необработанные видеозаписи пыток. Среди прочего, жертвам отрезали уши в качестве "охотничьих сувениров"», - уточняет Iltalehti.