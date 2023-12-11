Мост между прошлым и настоящим: в Силламяэ прошел Бал литературных героев

Активное взаимодействие Силламяэской Ваналиннаской школы с другими учебными заведениями привело Йыхвискую Кесклиннаскую школу 8 декабря 2023 года к участию в великолепном событии - XXXV ежегодном Бале литературных героев.

Силламяэская Ваналиннаская школа, которая славится своей богатой историей и уникальными традициями, в этом году порадовала своих гостей темой «Таланты и поклонники», посвященной 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского. Мероприятие прошло в Силламяэском Центре Культуры при активной поддержке мэрии города. Речь идет не просто о бале, но и о мосте между прошлым и настоящим, где творчество и культурные ценности интегрированы в образовательный процесс, и поднимают его на новый уровень.

Когда талантливый учитель литературы Надежда Григорьева показала свою идею Силламяэской Ваналиннаской школе, она не только предложила новый формат праздника, но и вдохновила всю образовательную команду на творчество и культурный ренессанс. Именно она стала инициатором ежегодного Бала литературных героев, который благодаря ей приобрел грандиозные масштабы, став праздником не только для одного поколения, но и для целой школьной истории.