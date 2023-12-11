Мост между прошлым и настоящим: в Силламяэ прошел Бал литературных героев

В эпоху, когда образование часто становится лишь передачей знаний, Силламяэской Ваналиннаской Школе удается поднимать планку, превращая образовательный процесс в настоящее творческое путешествие. Ярчайший пример этого инновационного подхода - Бал литературных героев. Галина Сафронова, руководитель проектов Йыхвиской Кесклиннаской школы, рассказывает о бале как о ярком и вдохновляющем событии, в котором каждый элемент не только отражает уникальность культурного наследия, но и становится частью школьной истории.
Активное взаимодействие Силламяэской Ваналиннаской школы с другими учебными заведениями привело Йыхвискую Кесклиннаскую школу 8 декабря 2023 года к участию в великолепном событии - XXXV ежегодном Бале литературных героев.
Силламяэская Ваналиннаская школа, которая славится своей богатой историей и уникальными традициями, в этом году порадовала своих гостей темой «Таланты и поклонники», посвященной 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского. Мероприятие прошло в Силламяэском Центре Культуры при активной поддержке мэрии города. Речь идет не просто о бале, но и о мосте между прошлым и настоящим, где творчество и культурные ценности интегрированы в образовательный процесс, и поднимают его на новый уровень.
Когда талантливый учитель литературы Надежда Григорьева показала свою идею Силламяэской Ваналиннаской школе, она не только предложила новый формат праздника, но и вдохновила всю образовательную команду на творчество и культурный ренессанс. Именно она стала инициатором ежегодного Бала литературных героев, который благодаря ей приобрел грандиозные масштабы, став праздником не только для одного поколения, но и для целой школьной истории.
Огромную работу по его организации провели не только сама Надежда Григорьева, но и команда талантливых специалистов, которые вложили душу в каждую деталь. Хореограф Надежда Слюсаренко, организатор по внеклассной работе Ирина Ганцева, режиссеры-постановщики Надежда Григорьева и Алла Дмитриева, концертмейстер Ирина Богданова, ведущие бала Елизавета Семенова, Юлия Новосартова, Оливия Олейник, Иван Кузьмич, Андрей Степанов и, конечно же, вся школьная семья вложили свой труд и профессионализм в создание неповторимого праздника.
Больше чем просто традиция
Идея Бала литературных героев стала не просто традицией, но и символом вдохновения и творчества для всех поколений учеников и учителей. Этот праздник стал тем ярким событием в году, когда весь коллектив школы собирается вместе, чтобы погрузиться в мир литературных образов и волшебства танца.
Гости бала, словно перенесенные в эпоху XVIII-XIX веков, поражали своим убранством и элегантностью. Девочки с прическами стиля прошлых веков, юноши во фраках и белых перчатках встречались с королем и королевой бала. Но особое внимание привлекали не только образы, но и танцы, исполненные с блеском и грацией.
По завету Шопена, бал начинался полонезом, «выставкой блеска, славы, значения». Затем последовали менуэт, польки, вальсы, кадрили и краковяк. Мазурка, один из важнейших танцев бала, завораживала своей энергией и страстью.
Участники делились своими впечатлениями: «Бал для того и существует, чтобы ученики, получая эстетическое удовольствие от прекрасного, морально и духовно росли, обогащая свою душу». И в самом деле, бал становится той тонкой ниточкой, соединяющей современность с прошлым, воскрешая такие ценности, как честь, достоинство и престиж.
Четвертый год подряд Йыхвиская Кесклиннаская Школа принимает участие в этом проекте, представляя своих учеников. Под руководством Татьяны Булатчик-Верховской, руководителя школьного танцевального кружка, ученики нашей школы Любовь Мельник, Тимофей Гламоздинов, Эмили Матюшенко, Алекс Рикконен, Мария Тумко и Сергей Минзатов подготовили вальс Gramophone Евгения Доги. Номер получил название «Встреча».
Магическая атмосфера
Программа бала включала 23 номера: променад, вальсы, менуэты, польки, кадрили, мазурки, марш, краковяк, театральные инсценировки и романсы. Зал Силламяэского Центра культуры, принимающий бал уже третий год, был заполнен магической атмосферой творчества, праздника, молодости, музыки, литературы и истории.
По завершению программы все желающие могли покружиться в вальсе для гостей.
Бал литературных героев стал коронным мероприятием, которое сложно описать словами; его нужно видеть, проживать, ощущать. Волшебство бала ощутили не только ученики, преподаватели, родители и гости в зале, но и виртуальные зрители, благодаря прямой трансляции из Силламяэского Центра культуры.
Силламяэская Ваналиннаская школа продолжает служить примером тому, как образование может быть не только источником знаний, но и местом, где рождаются и воплощаются творческие идеи. Бал литературных героев стал неотъемлемой частью образовательной программы и является подтверждением того, что творчество и культурные ценности могут быть успешно интегрированы в школьную жизнь.