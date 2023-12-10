Охранная фирма – ворам: не пихайте в штаны водку, это слишком очевидно!

По словам руководителя охранной фирмы Viking Security Юхана Айа, трудные экономические времена всегда сопровождаются увеличением попыток краж.

«Никакую кражу нельзя оправдать. Сотрудники охранных фирм постоянно видят, как люди разрушают свою жизнь преступлениями. Фактически, даже за один день вы можете заработать больше, чем ожидаете получить путем кражи. И хотя в некоторых местах людей сокращают, в Кассе по безработице можно быстро переучиться на профессии из сфер, в которых не хватает людей», - посоветовал глава фирмы.

«Другая группа - это так называемые профессиональные воры, которые пытаются украсть более дорогие вещи для перепродажи. Опытные группировки все чаще задерживаются сотрудниками охранных фирмам и полицией, но, к сожалению, на смену им появляются новые. Хотя новые воры очень уверены в себе, часто они пытаются вынести чужую собственность из магазина крайне неловкими способами», - говорит Айа.

Например, по словам охранника компании Viking Security, в последнее время воры пытаются украсть дорогой алкоголь, засовывая большие бутылки в штаны.

«Это происходило в нескольких городах и разными способами. Например, один мужчина пытался украсть водку, заплатив за одну бутылку, а вторую засунув в брюки. Конечно, это было очевидно, человека задержали и передали полиции», - говорит Айа.

Айа добавил, что люди пытались воровать и другие спиртные напитки, и просто бутылки дешевого пива.

«Бывали даже случаи, когда вор пытался спрятать в штанах сразу две бутылки водки. Один из самых странных случаев был, когда мужчина запихнул бутылку водки в штаны, а затем взял пирожное с прилавка и стал есть его прямо в магазине. Когда его остановили охранники, он попытался убежать, что, конечно, у него не вышло», - рассказывает Айа.

Глава фирмы пояснил, что различные тактики воров известны как специалистам видеонаблюдения, так и сотрудникам охранной фирмы, тем более, что полки с более дорогими товарами постоянно контролируются камерами.

«По сути, поведение людей можно предсказать, когда они начинают совершать какой-то маневр. Поскольку в магазинах и Северной, и Южной Эстонии есть центры видеонаблюдения, иногда человеку, неоднократно пытавшемуся совершить кражу, достаточно проникнуть в магазин, чтобы в случае любого нарушения закона его задержали через минуту. Попытки получить доход путем краж рано или поздно заканчиваются плачевно», - рассказал руководитель охранной фирмы Viking Security.