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Трудные времена: в преддверии Рождества потребители предпочитают классику, но все чаще кладут в корзину товары по акции

Ангелина Тякер
, журналист
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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Jan Randar Raidma

Кошельки потребителей открываются все легче, ведь рождественская пора - время активных покупок. Отражается ли экономический спад, преобладающая неопределенность и желание сэкономить на рождественских ожиданиях магазинов?

Предрождественские продажи демонстрируют динамику, схожую с предыдущими годами. Руководитель отдела закупок Rimi Eesti Марилин Юриссон рассказала Postimees, что по сравнению с ноябрем прошлого года объемы продаж в основных праздничных категориях остались на прежнем уровне. Однако видно, что покупатели предпочитают больше скидочных товаров, что касается и предрождественских покупок.

Директор по ассортименту и закупкам магазинов Prisma Каймо Нийтару считает, что декабрь только начался, и до реальной активности рождественских распродаж осталось еще около двух недель. То же самое подтверждает и руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа, по словам которой предрождественские продажи только набирают обороты.

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