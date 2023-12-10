Кошельки потребителей открываются все легче, ведь рождественская пора - время активных покупок. Отражается ли экономический спад, преобладающая неопределенность и желание сэкономить на рождественских ожиданиях магазинов?
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Трудные времена: в преддверии Рождества потребители предпочитают классику, но все чаще кладут в корзину товары по акции
Предрождественские продажи демонстрируют динамику, схожую с предыдущими годами. Руководитель отдела закупок Rimi Eesti Марилин Юриссон рассказала Postimees, что по сравнению с ноябрем прошлого года объемы продаж в основных праздничных категориях остались на прежнем уровне. Однако видно, что покупатели предпочитают больше скидочных товаров, что касается и предрождественских покупок.