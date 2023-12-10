Трудные времена: в преддверии Рождества потребители предпочитают классику, но все чаще кладут в корзину товары по акции

Предрождественские продажи демонстрируют динамику, схожую с предыдущими годами. Руководитель отдела закупок Rimi Eesti Марилин Юриссон рассказала Postimees, что по сравнению с ноябрем прошлого года объемы продаж в основных праздничных категориях остались на прежнем уровне. Однако видно, что покупатели предпочитают больше скидочных товаров, что касается и предрождественских покупок.

Директор по ассортименту и закупкам магазинов Prisma Каймо Нийтару считает, что декабрь только начался, и до реальной активности рождественских распродаж осталось еще около двух недель. То же самое подтверждает и руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа, по словам которой предрождественские продажи только набирают обороты.