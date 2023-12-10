Видео ⟩ «Верни ключи!»: владелец припаркованного у ресторана автомобиля обратился к вору

Владелец автомобиля, разместивший видео в группе «Märgatud: Saaremaal» в Facebook, попросил вернуть ключи и оставить их в ресторане, поскольку в противном случае за ними придет полиция.

В сентябре в Курессааре предстали перед судом четверо молодых людей и одна девушка, все несовершеннолетние, деятельность которых широко обсуждалась в криминальных новостях Сааремаа в прошлом году.

Во многом они использовали такую же схему: сначала воровали ключи из оставленной открытой машины, а затем позже катались на этом автомобиле.

В комментариях к посту также советовали не оставлять двери машин открытыми, не говоря уже о том, чтобы оставлять на виду в салоне ключ от автомобиля.

«Ну здравствуйте. Кто оставляет двери открытыми и ключи в машине?» - гласил один из комментариев.