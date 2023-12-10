В Таллинне находится магазин, который единственный в ЕС возит знаменитый фарфор из России

Едва ли в Эстонии в 2023 году можно найти другой магазин, в котором на каждом предмете стоит клеймо с российским двуглавым орлом. Но именно на таком товаре зарабатывает Lomonosov Porcelain OÜ, поставляющая на рынок ЕС изделия известного фарфорового завода в Петербурге, пишет портал «Деловые ведомости».