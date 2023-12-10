В Таллинне находится магазин, который единственный в ЕС возит знаменитый фарфор из России

Едва ли в Эстонии в 2023 году можно найти другой магазин, в котором на каждом предмете стоит клеймо с российским двуглавым орлом. Но именно на таком товаре зарабатывает Lomonosov Porcelain OÜ, поставляющая на рынок ЕС изделия известного фарфорового завода в Петербурге, пишет портал «Деловые ведомости».
По словам члена правления компании Анны Лаан, дела у бизнеса идут хорошо, несмотря на сложности с доставкой хрупкого груза из РФ.
Начинала она с интернет-магазина, а затем открыла и магазин в Старом городе на улице Пикк.
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Отметим, что Lomonosov Porcelain не нарушает антироссийские санкции, ведь фарфор разрешено ввозить из России в Евросоюз. Запрещено ввозить, например, сырую нефть, сталь, золото и сигареты.