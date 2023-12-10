Единый регистр: с нового года появится доступ к информации о долгах жителей Эстонии

Сеппер рассказала, что, как ожидается, новый регистр, управляемый Министерством юстиции, начнет функционировать с 1 января следующего года.

Единый регистр исполнительного производства станет центральным и общедоступным ресурсом, где как физические лица, так и третьи стороны смогут получить информацию о текущих исполнительных производствах. Регистр исполнительного производства также будет предоставлять информацию частным лицам, например, для проверки платежной дисциплины другой стороны перед заключением договорных отношений.

По словам Кайре Сеппер, до сего времени люди могли получить информацию об исполнительном производстве в отношении них на портале eesti.ee или сделав запрос в Палату судебных приставов и администраторов по банкротству.

«До сего времени информация о долгах человека была неполной, и человек не мог получить точные сведения о том, сколько он задолжал, кто является взыскателем и так далее, - пояснила Сеппер. - Часто в ответе на запрос указывались уже закрытые иски, ответы приходили в нескольких разных файлах, где данные часто не совпадали, и, кроме того, приходилось делать отдельный запрос каждому судебному приставу».

В будущем в регистре исполнительного производства будет содержаться информация о долгах, их сумме и остатке задолженности.

Будет также предоставляться информация об исполнительном производстве, по которому истек срок для добровольной оплаты. Таким образом, Министерство юстиции стремится обеспечить прозрачность и ясность исполнительного производства, а также гарантировать, что стороны процесса смогут в любой момент получить точную информацию о требованиях, находящихся на исполнении, их порядке и наложенных арестах.

Новый регистр будет выполнять функции как регистра исполнительного производства, так и электронной системы наложения ареста.