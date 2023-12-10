Приказ командующего Силами обороны признали незаконным: эстонские военнослужащие выиграли в суде

По мнению суда, не было никаких правовых оснований для введения требования о вакцинации внутренним актом, и обязательство о вакцинации не могло рассматриваться как пропорциональная мера.

Соответственно, суд отменил приказ командующего Силами обороны о введении требования о вакцинации 31 августа 2021 года.

В своем решении суд пояснил, что, хотя требование, налагаемое приказом, нельзя считать прямым обязательством по вакцинации, по своей сути оно эквивалентно обязательству по вакцинации. Обязанность предъявить сертификат по сути представляет собой обязательство по вакцинации здорового человека, который не заразился болезнью, поскольку вакцинация стала условием продолжения работы.

Поскольку получение сертификата о вакцинации в ситуации, когда человек не заразился болезнью, предполагало вакцинацию, постановление, по сути, было направлено на обязательство вакцинироваться.

По мнению Тартуского административного суда, обязательство вакцинироваться не может быть реализовано внутренним актом Сил обороны, который посягает на физическую неприкосновенность человека и нарушает его право на охрану здоровья.

Это также посягает на свободу выбора рода занятий, профессии или работы. Суд установил, что, по сути, сохранение профессии или работы было поставлено в зависимость от соблюдения требований к состоянию здоровья. Суд также указал, что условия и право налагать обязательство по вакцинации прямо не установлены законом или принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Общие правила охраны труда не обязывают военнослужащих и сотрудников Сил обороны проходить вакцинацию, равно как и работодатель не имеет права навязывать обязанность вакцинации. Также не определены условия, при которых допустимо возложение такой обязанности.

По мнению суда, Закон о гигиене и безопасности труда имеет слишком общую формулировку, чтобы позволить налагать обязательство по вакцинации на основании результатов оценки риска. Наложение обязательства по вакцинации на основании такого общего разрешения, которое нарушает основные права человека, не является ни законным, ни допустимым.

Суд также постановил, что наложение обязательства о вакцинации не является соразмерной мерой с точки зрения ее содержания. По мнению суда, требование о вакцинации чрезвычайно интенсивно посягает на физическую неприкосновенность людей.

Решение суда не вступило в силу.