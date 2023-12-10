Понедельник принесет метели

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, местами слабый снег. Ветер юго-восточный, 3-9, утром на островах порывами до 12 м/с.
Днем ожидается облачная погода, до полудня местами легкий снег, на островах мокрый снег и гололед, после полудня осадки распространятся с Юго-Восточной Эстонии в направлении северо-запада, по многим регионам метели. Ветер юго-восточный и восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 13 м/с.
Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза, на побережье островов до одного градуса тепла.