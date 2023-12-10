Смертоносный торнадо и шторм в США: в штате Теннесси погибли шесть человек

Местные службы экстренной помощи сообщили, что десятки тысяч человек остались без электричества, а многие строения были разрушения.

Три смерти были зарегистрированы в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата.

Еще три человека - двое взрослых и ребенок - погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла.

Разрушения в Теннесси. Фото: Reuters

На видео, опубликованных в социальных сетях, запечатлены разрушенные здания, перевернутые автомобили и вырванные с корнем деревья.

На кадрах видны воронки крупных торнадо, стелющиеся по земле, и яркие вспышки молний в небе.

В офисе шерифа округа Монтгомери, к которому относится Кларксвилл, подтвердили, что в городе были повреждены несколько домов.

В субботу вечером мэр Кларксвилла объявил режим чрезвычайного положения, который действует и в воскресенье.

Разрушения в Теннесси. Фото: Reuters

«Это удручающие новости, мы всем сердцем сочувствуем тем, кто потерял близких», - сказал мэр Джо Питтс, добавив, что город готов их поддержать.

В округе Монтгомери также были госпитализированы 23 человека, сообщили местные власти.

Разрушения в Теннесси. Фото: Reuters

По данным сайта poweroutage.us, по состоянию на 3:00 ночи в воскресенье по местному времени без электричества в штате Теннесси оставались почти 45 тысяч человек.

Обесточены также десятки тысяч домов и в соседнем штате Алабама.

В субботу Национальная метеорологическая служба выпустила несколько предупреждений о торнадо в Теннесси.