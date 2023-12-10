В прошлом году Департамент лекарств получил более 800 уведомлений о реакциях на вакцины

Об этом со ссылкой на данные ведомственного ежегодника сообщила служба департамента. В ежегоднике отмечено, что 530 уведомлений описывают реакции после применения вакцин против коронавируса, а 54 уведомления касаются применения других вакцин.

О неэффективности вакцин сообщалось в 248 уведомлениях, связанных с коронавирусом, а остальные четыре уведомления касались вакцинации против других заболеваний.

О серьезных реакциях на иммунизацию в прошлом году сообщалось в 96 случаях. В четырех случаях эксперты департамента посчитали, что существует вероятная связь между вакциной и реакцией, то есть известная побочная реакция.

В двух случаях речь шла о стрессовых реакциях на вакцинацию, а в восьми - о возможных новых побочных реакциях.

Департамент получил в прошлом году 218 уведомлений о возможных побочных реакциях на лекарственные препараты и 33 сообщения об отсутствии побочных реакций на лекарственные препараты.

Из 218 уведомлений было описано 642 побочные реакции, из которых 69 были серьезными.