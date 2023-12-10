Депутат Рийгикогу от EKRE: обструкции не было бы, если слово дали бы народу

Однако тогдашний президент Тоомас Хендрик Ильвес направил народную инициативу в ледяной погреб. Эти требования были притуплены изощренными манипуляциями, и результатом стала невозможость для граждан иметь право голоса в государственных делах, а также предоставленное гражданам в 2014 году право подавать петиции в Рийгикогу. Точно так же, как писали доброму царю эстонские крестьяне в середине XIX века. Как Александр II мог ответить на них или не ответить, так и Рийгикогу может поступить сейчас. Еще раз уточним, что это будет только с формальной точки зрения решение всего Рийгикогу, потому что фактически все определяется большинством коалиционных депутатов, для которых решение уже принято заранее. Их роль - только поднять руку в нужный момент в зависимости от действий комиссии.