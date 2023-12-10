Депутат Рийгикогу от EKRE: обструкции не было бы, если слово дали бы народу

Можно поспорить, что никакого обсуждения вопроса государственного значения не последует, пишет историк, депутат горсобрания Тарту, дептутат Рийгикогу Яак Валге (EKRE) о народной инициативе, в рамках которой озвучено требование отставки Каи Каллас.
Во вторник, 12 декабря, представитель инициативной группы, создавшей петицию «Требуем отставки Каи Каллас», будет приглашен на заседание конституционной комиссии Рийгикогу. Петиция была доступна к подписанию на сайте rahvaalgatus.ee c 25 августа, с того момента, как стало известно, что семья Каи Каллас занимается предпринимательской деятельностью в России. Кажется, это самая искренняя инициатива среди людей, рожденная спонтанным негодованием. Автору этого мнения неизвестно, чтобы за этим обращением стояла бы какая-либо партия или политическое объединение.
«Мы требуем отставки премьер-министра!»
Заключительные абзацы обращения таковы: «Неважно, насколько Кая знала/участвовала о/в бизнес-деятельности мужа или не знала/не участвовала. Ей пора оставить свой пост и передать полномочия премьер-министра в вызывающие у людей большее доверие руки. Невозможно смотреть на произошедшее сквозь пальцы, находить оправдания, искать объяснения. Это больше не помогает. Народ не доверяет деятельности Каи Каллас на посту премьер-министра. На карту поставлена репутация всего правительства Эстонской Республики. Мы не хотим, чтобы Кая Каллас представляла нас в качестве премьер-министра и тем самым позорила репутацию и народ Эстонии. Мы требуем отставки премьер-министра!»
Петиция собрала 27 681 подпись всего за четыре дня. Нет сомнений в том, что инициатива имеет прочную основу, поскольку согласно опросу, проведенному Norstat 11 октября, 66,9% опрошенных граждан Эстонии старше 18 лет считают, что Кая Каллас должна или скорее должна уйти с поста премьер-министра. Если не учитывать ответы «не знаю», то получится, что даже 71% считает, что отставка Каллас необходима. Можно предположить, что к настоящему времени этот показатель стал еще больше.
И вот теперь представитель подписавших петицию сможет в течение нескольких минут изложить эту инициативу в конституционной комиссии во вторник. Затем будут заданы вопросы, председатель комиссии поблагодарит выступавшего, и комиссия приступит к принятию решения.
Согласно регламенту Рийгикогу, комиссия сможет инициировать обсуждение важного вопроса государственного значения на пленарном заседании, организовать открытое заседание, передать предложение компетентному учреждению для выработки позиции и вынесения решения, направить предложение правительству, отклонить предложение или решить проблему, поднятую в обращении, иным способом.
В конституционной комиссии, как и в других комиссиях Рийгикогу, преобладают члены правительственного союза. На самом деле это означает, что большинство членов комиссии голосует за решение, которое уже принято коалиционным советом, правительством или самим главой правительства, отставки которого требуют. Другими словами, я могу поспорить, что ни на пленарном заседании Рийгикогу, ни в рамках публичных дебатов в парламенте не будет обсуждаться какой-либо важный государственный вопрос. Инициативу просто задушат, потому что так выгодно правящей коалиции. Вот как это будет. Ничего нельзя изменить.
Слово народу
Возможность обратиться в Рийгикогу с петицией в принципе появилась только в 2014 году. Этому предшествовало сильное недовольство в обществе тогдашним правительством Партии реформ. Важнейшим достижением сформировавшегося народного движения стало создание возможности созыва референдумов по инициативе народа. Если бы это было узаконено, в парламенте не было бы нынешней обструкции и вотумов доверия. Вместо этого в случае конфронтации можно было бы спросить мнение народа. Скорее, в парламенте также было бы и меньше конфронтации, потому что всем депутатам пришлось бы постоянно учитывать мнение граждан.
Однако тогдашний президент Тоомас Хендрик Ильвес направил народную инициативу в ледяной погреб. Эти требования были притуплены изощренными манипуляциями, и результатом стала невозможость для граждан иметь право голоса в государственных делах, а также предоставленное гражданам в 2014 году право подавать петиции в Рийгикогу. Точно так же, как писали доброму царю эстонские крестьяне в середине XIX века. Как Александр II мог ответить на них или не ответить, так и Рийгикогу может поступить сейчас. Еще раз уточним, что это будет только с формальной точки зрения решение всего Рийгикогу, потому что фактически все определяется большинством коалиционных депутатов, для которых решение уже принято заранее. Их роль - только поднять руку в нужный момент в зависимости от действий комиссии.
Сейчас, десять лет спустя, повсеместное недовольство правительством Партии реформ развилось вновь, причиной, как и тогда, было высокомерие правительства, и особенно главы правительства, а также отказ принимать во внимание настроения общества. Только треть граждан поддерживают политические партии правительственной коалиции. И, как и тогда, изменение политики может произойти только под давлением действий самих людей - забастовок, демонстраций и прочих акций. Однако на этот раз следует не поддаваться расчетам двуличных политиков, а добиться реальной возможности высказать свое мнение в политике страны через инициирование референдумов.