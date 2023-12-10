EKRE призывает народ Эстонии к усилению давления на правительство и правящую коалицию

По мнению совета EKRE, на коалицию и правительство необходимо продолжать оказывать давление, чтобы они считались с оппозицией, которая представляет собой широкую базу общественного противостояния.

«Ослабление давления означало бы победу недемократических сил и угасание парламентаризма, - говорится в заявлении совета EKRE. - Если другие оппозиционные партии в Рийгикогу - Центристская партия и «Отечество» - решат стать удобной, «хорошей» оппозицией в надежде заключить соглашения с правительством, то они подведут как своих избирателей, так и большую часть эстонского народа».

EKRE считает, что все сделанные и запланированные на этот парламентский срок повышения налогов должны быть отменены, поскольку в условиях кризиса государство не должно повышать налоги и еще больше усложнять тяжелое положение жителей и предприятий.

«Для достижения сбалансированного бюджета необходимо пересмотреть расходы, которые не получили мандата на последних выборах и в которых нет срочной необходимости. Реформа подоходного налога в запланированном сейчас виде должна быть отменена или хотя бы отложена. Необходимо сократить раздутый государственный сектор, но не за счет детских пособий. Семейные пособия должны быть повышены до прежнего уровня, а концепция брака должна быть вынесена на референдум», - считает совет EKRE.

«Демократическая и перспективная политика, заботящаяся о благосостоянии народа, возможна, но для этого объединенными силами народа должна быть остановлена некомпетентная, несправедливая и нелегитимная политика нынешнего правительства», - призвали консерваторы.

EKRE призывает народ, в том числе профессиональные союзы и НКО, использовать все законные средства - открытые письма, петиции, кампании, демонстрации и забастовки, чтобы помешать правительству реализовать свои решения.

«Не позволим правительству Партии реформ нанести Эстонии еще больший вред», - призвали консерваторы.