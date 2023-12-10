EKRE призывает народ Эстонии к усилению давления на правительство и правящую коалицию

Совет Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в своем воскресном заявлении утверждает, что силовой политике правительства надо оказать общенародное сопротивление.
«Мы призываем оказать законное сопротивление силовой политике правительства Партии реформ, чтобы воспрепятствовать проведению политики, наносящей ущерб экономике Эстонии и благосостоянию народа», - говорится в заявлении, текст которого пресс-служба EKRE передала BNS.
«Под руководством Каи Каллас Эстония уже второй год переживает самый тяжелый в еврозоне спад экономики, цены за время ее правления выросли на треть. Число людей, живущих в абсолютной нищете, удвоилось и достигло почти 50 000. Количество свободных рабочих мест в тринадцать раз меньше, чем число безработных», - привели статистику консерваторы.
«В последний раз ситуация была хуже, чем сейчас, осенью 2010 года, во время предыдущего экономического кризиса. Нет сомнений, что после повышения налогов положение дел в эстонской экономике станет еще хуже: предприятия будут закрываться, безработица расти, цены повышаться, а число нуждающихся увеличиваться».
Совет EKRE считает, что на усилия оппозиционных партий в Рийгикогу избежать развития событий, которые могли бы навредить будущему страны, правящая коалиция ответила силовой политикой, исключающей компромисс.
«На подходе Закон о разжигании вражды, которым правительство, по сути, намерено ввести государственную цензуру, что позволит властям навязывать только одну идеологию, преследовать инакомыслящих и принуждать к молчанию. Правящая коалиция твердой рукой уводит Эстонию от парламентской демократии к автократии, оставляя парламенту лишь декоративную роль и отстраняя оппозицию от участия в политическом процессе», - предупреждает EKRE в своем заявлении.
По мнению консерваторов, коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов больше не является легитимной в глазах избирателей, поскольку, согласно последним опросам общественного мнения, только треть избирателей поддерживает находящиеся у власти партии; для большинства граждан политика правительства неприемлема.
По мнению совета EKRE, на коалицию и правительство необходимо продолжать оказывать давление, чтобы они считались с оппозицией, которая представляет собой широкую базу общественного противостояния.
«Ослабление давления означало бы победу недемократических сил и угасание парламентаризма, - говорится в заявлении совета EKRE. - Если другие оппозиционные партии в Рийгикогу - Центристская партия и «Отечество» - решат стать удобной, «хорошей» оппозицией в надежде заключить соглашения с правительством, то они подведут как своих избирателей, так и большую часть эстонского народа».
EKRE считает, что все сделанные и запланированные на этот парламентский срок повышения налогов должны быть отменены, поскольку в условиях кризиса государство не должно повышать налоги и еще больше усложнять тяжелое положение жителей и предприятий.
«Для достижения сбалансированного бюджета необходимо пересмотреть расходы, которые не получили мандата на последних выборах и в которых нет срочной необходимости. Реформа подоходного налога в запланированном сейчас виде должна быть отменена или хотя бы отложена. Необходимо сократить раздутый государственный сектор, но не за счет детских пособий. Семейные пособия должны быть повышены до прежнего уровня, а концепция брака должна быть вынесена на референдум», - считает совет EKRE.
«Демократическая и перспективная политика, заботящаяся о благосостоянии народа, возможна, но для этого объединенными силами народа должна быть остановлена некомпетентная, несправедливая и нелегитимная политика нынешнего правительства», - призвали консерваторы.
EKRE призывает народ, в том числе профессиональные союзы и НКО, использовать все законные средства - открытые письма, петиции, кампании, демонстрации и забастовки, чтобы помешать правительству реализовать свои решения.
«Не позволим правительству Партии реформ нанести Эстонии еще больший вред», - призвали консерваторы.